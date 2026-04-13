Otto e Mezzo, Italo Bocchino smonta Massimo Giannini: "Anche il tuo amato Stalin"

Donald Trump al centro di Otto e Mezzo. Nella puntata di lunedì 13 aprile su La7, Lilli Gruber introduce gli attacchi del presidente americano a Leone XIV. Inutile dire che subito a prendere la palla al balzo ci pensa Massimo Giannini, che non perde occasione per attaccare il governo italiano: "Giorgia Meloni non è mai netta con Trump, ma ora comincia a dire qualcosa... Il lungo addio è iniziato, le basterà?".

Immediata la reazione di Italo Bocchino: "Meloni è amica del presidente americano, come tutti lo sono stati prima di lei con gli altri presidenti americani. Se ci fosse stato Conte o Schlein avrebbero avuto ottimi rapporti con Trump. Meloni quando non era d'accordo, lo ha sempre detto. Anche quando Trump ha attaccato Zelensky in conferenza stampa".