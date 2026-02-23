Verbano, sei di FdI? Vietato commemorare un comunista ucciso

La sinistra vuole avere il monopolio anche delle vittime degli anni di piombo. "Via i fascisti dal nostro quartiere", è quanto è stato gridato al consigliere regionale di Fratelli d'Italia Marika Rotondi in rappresentanza della Regione Lazio, che era presente alla commemorazione in via Monte Bianco di Valerio Verbano, militante di Potere operaio ucciso 46 anni fa.

Paolo Marchionne, militante di sinistra molto attivo nelle piazze romane, in un primo momento ha invitato gentilmente l'esponente di FdI ad allontanarsi dal corteo. Poi ha addirittura proposto di togliere il nastro della Regione Lazio dalla corona che è stata deposta sotto l’abitazione di Verbano. Dal canto suo, la Rotondi non è caduta nelle provocazioni e ha partecipato al minuto di raccoglimento. "La Regione Lazio rivendica il diritto di ricordare e commemorare tutte le vittime degli anni di piombo. Ed esprime solidarietà alla consigliera Marika Rotondi. Oggetto delle minacce di esponenti delle istituzioni e di sedicenti attivisti. È del tutto evidente – ha spiegato il governatore del Lazio – che questa sinistra non può dare lezioni di pacificazione. Auspico che il sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri prenda le distanze da Marchionne e dall’assessore alla Casa Blasi. E si scusino con la consigliera Rotondi”.