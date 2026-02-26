Legge elettorale, il centrodestra deposita la proposta: ecco le novità

Un sistema proporzionale basato su collegi plurinominali, l'eliminazione dei collegi uninominali (salvo eccezioni per le minoranze linguistiche) e l'introduzione di un premio di governabilità con eventuale ballottaggio: è questa la nuova proposta di legge elettorale depositata dal centrodestra che mira a riformare l'elezione di Camera e Senato. L'articolato, composto complessivamente da tre articoli più gli allegati, prevede l'attribuzione di un premio di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato per la lista o coalizione che raggiunga il 40% dei voti; in caso di mancato raggiungimento della soglia, è previsto un turno di ballottaggio tra i due soggetti più votati, a condizione che abbiano conseguito almeno il 35% dei consensi.
La proposta di riforma elettorale depositata dalla maggioranza punta su "un sistema proporzionale integrato da un correttivo di governabilità predeterminato", con l'obiettivo di coniugare pluralismo politico e stabilità istituzionale. Nella relazione introduttiva del testo si afferma che il modello proporzionale rappresenta "la modalità più lineare di traduzione del voto in rappresentanza", mentre il premio è configurato "non come alterazione arbitraria del risultato elettorale, ma come correttivo limitato e predeterminato".
E subito l'opposizione ha gridato allo scandalo. "Questa notte c'è stato un vertice tra le forze di maggioranza, speravamo fosse sui salari degli italiani, speravamo che fosse sul calo da più di 30 mesi della produzione industriale. E invece no, il vertice era sulla legge elettorale, cioè sul garantire se stessi". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein commentando la legge elettorale a margine di un evento a Roma.
"Mentre in Italia la produzione industriale continua a scendere e il carrello della spesa a salire, mentre l’insicurezza dilaga nelle strade, il Governo non ha nulla altro da fare che parlare di legge elettorale. Che nel merito, più che uno stabilicum, è un Italicum ma senza le preferenze. Giorgia, sicura che non ci siano temi più importanti da affrontare per i cittadini?". Così il leader di Iv, Matteo Renzi, in una nota.