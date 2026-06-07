Sondaggio Ghisleri: chi vincerebbe se si votasse oggi. Occhio al "crollo rosso"

L’ultimo sondaggio Only Numbers di Alessandra Ghisleri per Porta a Porta fotografa una situazione di forte sofferenza per il Partito Democratico. Secondo la rilevazione, il PD di Elly Schlein si attesta al 22,2%, in calo dello 0,4% rispetto alla scorsa settimana, confermando un trend negativo che continua a penalizzare pesantemente i dem.Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni si conferma primo partito con il 28,4%, seguito a distanza dal Partito Democratico.

Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte raggiunge l’11,4% (+0,3%), mentre Forza Italia è all’8,3% e la Lega al 7,4%. Alleanza Verdi e Sinistra si posiziona al 6,7%.Tra le forze minori, Futuro Nazionale di Roberto Vannacci è dato al 4,5%, Azione al 3,3%, Italia Viva al 2,4% e +Europa all’1,2%. Noi Moderati chiude all’1%.

Nel complesso il centrodestra si attesta al 45,1%, mentre il campo largo (senza Azione) raggiunge il 43,9%. Particolarmente alta rimane la quota di astenuti e indecisi, che arriva al 44,7% e continua a crescere.Il dato più significativo del sondaggio resta comunque la nuova flessione del Partito Democratico, che evidenzia una difficoltà persistente nel recuperare consenso tra gli elettori. Il distacco da Fratelli d’Italia rimane ampio e, nonostante il tentativo di riposizionamento della segretaria Schlein, il PD non riesce per il momento a invertire la tendenza negativa.