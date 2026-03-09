Coffee Break, Morassut insulta gli elettori di destra? Gasparri lo stronca: basta una parola

Immediata la reazione di Maurizio Gasparri , senatore di Forza Italia: "Cioè abbiamo gli elettori scemi?". E Morassut: "No, non dico questo, dico: a bassa intensità". I due hanno così iniziato un botta e risposta terminato solo perché Pancani ha dovuto dare la linea al programma successivo, L'Aria Che Tira.

Gli ultimi sondaggi sul referendum innervosiscono la sinistra. E a Coffee Break, il programma mattutino di La7, ecco che Roberto Morassut insulta gli elettori del centrodestra. Per il deputato del Partito democratico a loro "non importa dei contenuti, si mobilitano quando c’è un problema di pancia". Parole, quelle pronunciate in chiusura della trasmissione condotta da Andrea Pancani, a cui Morrassut aggiunge: "In queste settimane, oltre al fatto che il governo non è in grado di esercitare il suo potere politico secondo le norme costituzionali, è emerso anche un altro elemento: l’elettorato di centro destra è un elettorato a bassa intensità, dei contenuti gliene importa poco. Si mobilita quando c’è un problema di pancia, invece quando c’è da discutere di contenuti".

L'azzurro però ha commentato l'accaduto con l'Adnkronos, affermando che "ci troviamo di nuovo davanti all’atteggiamento razzista della sinistra nei confronti dei nostri elettori. Vorrei capire poi chi sarebbero i sapienti, forse quelli che prendono il tax credit per film che non vede nessuno, ma che sono intellettuali di sinistra. Comunque noi siamo grati a Morassut, che è un politico che conosco da anni e con cui ho un rapporto civile e rispettoso, per questo ingiustificato disprezzo, perché come è già successo in passato, fa indignare le persone e le spinge ancora di più a votarci. Quindi contiamo che questa puzza sotto il naso sarà foriera di successo per chi come noi spera nella vittoria del sì al referendum".