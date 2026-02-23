Referendum giustizia, profezia-Gasparri: "Cosa succederà dopo Sanremo"

Prima del referendum sulla giustizia, previsto per il 22 e 23 marzo, ci sarà un altro grande evento che terrà gli italiani incollati alla televisione. Dopo le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 la Rai trasmetterà anche il Festival di Sanremo. E, secondo Maurizio Gasparri, sarà proprio dopo l'annuncio del vincitore della Kermesse - quindi dopo il 28 febbraio - che la campagna referendaria diventerà sempre più infuocata.
"La settimana prossima il tema principale sarà Sanremo - ha detto Gasparri a L'aria che tira -. Quindi la campagna elettorale si scalderà dopo il 28 di febbraio. La televisione ha le sue dinamiche. La settimana prossima è una degli ascolti importanti. Bruno Vespa, per esempio, non va in onda. La mia è una previsione. Dal 28 di febbraio ci saranno le tre settimane più calde dove si discuterà".
E ancora: "Io mi auguro che si discuta del merito perché poi si produce un meccanismo dove da un lato abbiamo la libertà che avanza contro la dittatura bieca e dall'altra ci sono mafiosi, massoni e delinquenti. Qui stiamo parlando di cancellare l'influenza politica dalla formazione del Consiglio superiore della magistratura, che assegna gli incarichi e valuta i magistrati. I magistrati li valuta bene perché li promuove tutti e non ha mai da dire nulla. Come ci ha spiegato lo scandalo Palamara, l'assegnazione degli incarichi avveniva in base a una spartizione. Che il Csm abbia una storia complicata lo dimostrano varie cose. Falcone fu bocciato, poi Cossiga a un certo punto se la prese pure con il Csm e voleva mandare i carabinieri al Csm e lo scandalo Palamara ha visto spartizioni".