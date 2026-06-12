Mondiali 2026, giornalista abbandona la diretta: cosa accade a pochi minuti dal fischio d'inizio

Per Shakira tutto, anche lasciare la diretta video. Accade al giornalista che segue i Mondiali 2026. Trovatosi davanti alla cantante l'inviato non ha perso l'occasione e ha lasciato il collegamento per scattare un selfie. "Scusatemi un secondo, sta arrivando Shakira".

È successo poco prima del fischio d'inizio di Messico-Sudafrica, partita che ha aperto ufficialmente la Coppa del Mondo FIFA a Città del Messico e vinta dai padroni di casa 2-0. Prima del match è andata in scena la tradizionale cerimonia inaugurale della rassegna, che ha visto tra i protagonisti al centro dello stadio Azteca proprio la popstar colombiana.