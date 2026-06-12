Mondiali 2026, giornalista abbandona la diretta: cosa accade a pochi minuti dal fischio d'inizio

Per Shakira tutto, anche lasciare la diretta video. Accade al giornalista che segue i Mondiali 2026. Trovatosi davanti alla cantante l'inviato non ha perso l'occasione e ha lasciato il collegamento per scattare un selfie. "Scusatemi un secondo, sta arrivando Shakira".
È successo poco prima del fischio d'inizio di Messico-Sudafrica, partita che ha aperto ufficialmente la Coppa del Mondo FIFA a Città del Messico e vinta dai padroni di casa 2-0. Prima del match è andata in scena la tradizionale cerimonia inaugurale della rassegna, che ha visto tra i protagonisti al centro dello stadio Azteca proprio la popstar colombiana.
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Shakira si è esibita con l'inno ufficiale dei Mondiali 2026 'Dai Dai'. In molti però sui social si sono scatenati. In particolare alcuni hanno sollevato dubbi sull'identità della cantante. Per diversi utenti di X a esibirsi non sarebbe stata la famosissima popstar ma una sua sosia. "Chiamatemi pazzo, ma non sembrava lei", si legge sul social. E ancora: "Non è lei", "Troppo slanciata".
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A scatenare i sospetti sarebbero stati soprattutto alcuni elementi visivi: gli enormi occhiali da sole scuri, una silhouette giudicata più slanciata del normale e le scarpe con platform molto pronunciato. Addirittura anche il colore dei capelli è riuscito a sollevare qualche dubbio.
No ha empezado el Mundial y ya tenemos— Juez Central (@Juezcentral) June 11, 2026
uno de los videos del torneo.
El gran Marcelo Benedetto dejando la transmisión en vivo para ir a pedirle una foto a Shakira. Prioridades, siempre. pic.twitter.com/7AQsxsQXJB