Elly Schlein, teatrino in Aula: "Presidente Meloni, posi la clava"

"Presidente, posi la clava. Non è il caso nella situazione in cui siamo... chi ci guarda merita uno spettacolo diverso non la lotta nel fango". Lo ha detto, aprendo il suo intervento in dichiarazione di voto, la segretaria del Pd, Elly Schlein rivolgendosi a Giorgia Meloni. E ancora: "Il suo appello all'unità è durato un paio d'ore, poi è tornata in lei. Noi chiediamo un cessate il fuoco immediato. Lei ha detto che 'non condanna nè condivide' e ci ha messo 12 giorni per dire che questi attacchi sono fuori dal diritto internazionale. Bene, ora dica che non cederemo le nostre basi agli americani. La Spagna ha escluso qualsiasi supporto, perché lei non lo fa? Dovete avere il coraggio di dire anche agli alleati irrinunciabili quando si sbagliano. Otto anni fa in questa Aula era lei a dire di non far prevalere la legge del più forte, prenda esempio da se stessa".

Poi prosegue: "Saremo sempre disponibili al confronto e a fare le nostre proposte come le accise mobili, ma non chiedete di votare una risoluzione che non chiede a Trump di fermarsi e che non esclude già da ora qualsiasi forma di supporto agli attacchi militari. Lavorate per difendere il diritto internazionale, lavorate per l'integrazione europea, lavorate per la pace".

"Vogliamo sapere - aggiunge - come il governo sosterrà la nostra economia di fronte alle conseguenze di questa nuova guerra: le borse hanno bruciato 900 miliardi in pochi giorni, il petrolio è arrivato a sfiorare i 100 dollari, l'inflazione riprende a salire. Ai danni della guerra commerciale che ci ha dichiarato Trump con i suoi dazi si aggiunge il costo delle sue azioni militari, sempre a spese di famiglie, imprese e lavoratori: avevamo proposto di attivare il meccanismo delle accise mobili, ci aspettavamo che si agisse già nel Consiglio dei ministri di ieri. Non si può dire sempre di sì a Trump".

Infine non manca il riferimento al referendum: "Stamattina non ha resistito a fare un attacco ai giudici, anche da quest'aula, presidente, ma mi faccia dire che non siamo sorpresi visto che la capa di gabinetto del ministro Nordio chiede il voto per togliere di mezzo la magistratura. Attenzione, mi direte: però se è corretta, ha detto solo una parte della magistratura. È questo il punto, un governo che vuole decidere chi può fare giudice e chi no, magari a seconda di come gli piacciono o gli dispiacciono le decisioni che prendono".