Donald Trump ancora contro Meloni: "Dato che perde consensi vuole tornare mia amica"

Ossessione pura, quella coltivata da Donald Trump nei confronti di Giorgia Meloni. Già, perché non è finita. Dopo i deliri della vigilia, le frasi scomposte sulla foto per cui il premier lo avrebbe "implorato" fino a fargli "pena", perché dopo aver rincarato già nella serata di ieri, ecco che il presidente Usa torna a cannoneggiare contro la leader FdI. "Meloni, dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, vuole tornare a essere amica per far risalire i suoi numeri. No, grazie", ha sparacchiato Trump su Truth, il suo social. Il presidente evoca una crisi di consenso che, semplicemente, sondaggi alla mano, non esiste: ennesima castroneria, ennesimo deragliamento.

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Tant'è, Trump torna sul G7 e aggiunge: "Mi ha chiesto ripetutamente di farsi una foto con me durante il vertice del G7 in Francia. La sua popolarità in Italia è in calo, forse perché ha voltato le spalle agli Stati Uniti - un Paese che ama e protegge davvero l'Italia - rifiutandosi di impedire all'Iran di ottenere o sviluppare armi nucleari (cosa che, peraltro, ha fatto anche la Nato!)".

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E ancora: "Non ci ha nemmeno concesso di utilizzare le piste di atterraggio o di decollo italiane - il riferimento è a Sigonella, ndr -, causando un notevole disagio logistico, nonostante gli Stati Uniti contribuiscano con centinaia di miliardi di dollari all'anno alla difesa dell'Italia e degli altri 'cosiddetti' alleati della Nato. Ora, dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, lei vuole tornare a essere amica", ha concluso Trump nella sua ultima farneticazione.