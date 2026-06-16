Nicola Gratteri, sospesa la serie su Disney+: esplode un grosso caso

Via da Disney+ la docuserie "World Wide Mafia" dedicata al procuratore Nicola Gratteri. Era online dallo scorso 20 maggio ma ora è stata rimossa dal catalogo della piattaforma dopo una diffida presentata dal collaboratore di giustizia Emanuele Mancuso, secondo cui la sua intervista sarebbe stata realizzate e trasmessa con misure insufficienti a garantirne l'anonimato e la sicurezza. La serie in quattro puntate ripercorre l'attività investigativa del procuratore contro la 'ndrangheta, con focus sull'operazione Rinascita Scott.

A revocare la liberatoria concessa per la partecipazione alla docuserie, secondo quanto riportato da La Stampa, sarebbe stato Mancuso, figlio di una delle famiglie più influenti della criminalità organizzata calabrese e oggi collaboratore di giustizia. Attraverso il suo legale, ha sostenuto che alcuni elementi dell'intervista potrebbero renderlo identificabile, mettendo a rischio la sua incolumità nonostante il programma di protezione e la sua nuova identità.