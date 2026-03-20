Referendum Giustizia, i timori di Schlein e Conte: chi voterà Sì nel segreto dell'urna

Scherzando, ma non troppo, li chiamano i “nicodemiti”, affiliati di una nuova corrente che, in occasione del referendum sulla separazione delle carriere, sarebbe nata nel Pd, ma non solo. Nel campo largo. «Il termine nicodemismo», dice Wikipedia, «indica il comportamento di chi, aderendo a un orientamento ideologico, religioso o politico, non fa pubblica professione delle sue idee, ma tende a nasconderle conformandosi esternamente alle opinioni dominanti». Chi ha questo comportamento è detto “nicodemita”, «termine», continua sempre Wikipedia, «storicamente adoperato in chiave polemica per indicare i cristiani protestanti del XVI secolo che dissimulavano la propria adesione alla fede riformata per sottrarsi a possibili persecuzioni da parte delle autorità cattoliche». L’espressione deriva da Nicodemo, il fariseo che, nel Vangelo di Giovanni di notte andava di nascosto ad ascoltare Gesù, mentre di giorno simulava una piena adesione al farisaismo.

CHI SONO

I “nicodemiti” sarebbero i tanti che, nel centrosinistra, o si sono blandamente pronunciati per il No oppure hanno preferito non dichiarare alcun orientamento, ma che, nel segreto dell’urna, voteranno Sì. Ma, appunto, solo nel segreto. Una categoria, pare molto nutrita, che va a Le motivazioni degli uni e degli altri sono diverse, ma in fondo simili. Nel caso dei “nicodemiti” politici il nodo gordiano si chiama legge elettorale. Sia che resti l’attuale, sia che sia cambiata nel senso indicato dalla maggioranza, la ricandidatura dei parlamentari che al momento siedono alla Camera dei deputati o al Senato dipende dal leader del rispettivo partito.

E visto che i leader (Elly Schlein per il Pd, Giuseppe Conte per il M5S, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni per Avs) si sono schierati per il No, esporsi per una scelta opposta significa molto probabilmente pregiudicarsi in modo definitivo la rielezione. Non è un caso, si fa notare nel Pd, che gli unici dem eletti a dichiarare una posizione differente da quella espressa dai vertici dem sono stati quelli la cui elezione non è dipesa dalla segreteria. Vedi i parlamentari europei, eletti grazie alle preferenze raccolte personalmente e non alla scelta di un leader. Pina Picierno, per esempio. E però anche Picierno un prezzo l’ha pagato, dal momento che è notizia di questi giorni che potrebbe decadere da vicepresidente del Parlamento europeo per un accordo interno ai Socialisti, grazie al quale verrebbero rinnovati i vertici istituzionali a metà legislatura.

TIMORE

Fra un anno si vota. E le liste le fa chi guida il partito. Naturale che chi, in una battaglia come questa, sceglie di schierarsi dalla parte opposta del leader di riferimento non si attira le simpatie di quest’ultimo. Non è un ragionamento che vale solo per il Pd. Anche nel M5S tanti eletti sarebbero pronti a votare Sì, ma preferiscono non dirlo. Lo stesso Conte, inizialmente, era titubante. Poi ha prevalso il calcolo politico. Stessa cosa tra i magistrati. Se vince il No, l’Anm resterà decisivo nel decidere le carriere dei togati. Vale la pena inimicarselo? Infine, nella categoria dei “nicodemiti”, ci sono quelli che erano per il Sì, poi hanno virato sul No.