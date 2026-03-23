Referendum, incontra Salvini al seggio e finge di vomitare? La strepitosa risposta del leghista

Matteo Salvini, ministro dei Trasporti e segretario della Lega, ha votato domenica 22 marzo 2026 nel seggio di Via Trionfale a Roma per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Accompagnato dalla compagna Francesca Verdini, ha salutato i componenti del seggio e la polizia, poi ha depositato la scheda nell’urna. Ai giornalisti che gli chiedevano a chi dedicasse il voto, ha risposto: "A chi dedico questo voto? Lo dedico alle decine di migliaia di italiani ingiustamente processati e incarcerati senza che nessuno abbia pagato le conseguenze".

Commentando l’affluenza, ha aggiunto: "I buoni dati sull’affluenza? Comunque vada è un buon segno, quando partecipa tanta gente è sempre positivo". All’uscita dal seggio è avvenuto un breve siparietto: una donna ha simulato un conato di vomito passandogli accanto. Salvini ha replicato immediatamente: "Buon appetito anche a te cara".