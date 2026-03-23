Referendum, scandalo-Gualtieri: come ha ostacolato chi voleva votare a Roma

Un disagio piuttosto esteso ha riguardato il primo giorno di voto per il referendum, a Roma. Nella Capitale, infatti, si è tenuta la tradizionale Maratona, un evento che ogni anno accompagna l’arrivo della primavera, e si svolge nella seconda metà di marzo. Solo che ieri le limitazioni al traffico per la competizione, molto partecipata sia per il numero di corridori sia per le ali di pubblico che “salutano” il loro passaggio, di fatto hanno rappresentato un impedimento per quanti, tra la mattinata e il primo pomeriggio, volevano recarsi alle urne. Uno stato di cose denunciato da Forza Italia. Il Capogruppo al Senato Maurizio Gasparri ha sottolineato: «Con tutta la comprensione per eventi tipo maratone ed altro chiedo alle autorità preposte di rimuovere con immediatezza i blocchi alla circolazione nella città di Roma per non ostacolare il regolare svolgimento delle operazioni di voto, che sono prevalenti, per valori democratici e costituzionali, su ogni altro tipo di evento». E ha aggiunto: «Bisogna agire con immediatezza. Credo – ha proseguito Gasparri – che il Viminale sia in grado di garantire il libero esercizio del voto a tutti i cittadini, anche di quelli delle zone della Capitale che stanno subendo un blocco che danneggia anche scrutatori e rappresentanti di lista».

Sulla stessa linea Luisa Regimenti, segretaria comunale azzurra e assessore regionale, che sottolinea le «numerose segnalazioni» relative ai disagi provocati dalle chiusure, evidenziando come «queste chiusure stanno generando difficoltà negli spostamenti complicando l’accesso ai seggi elettorali». Da qui la richiesta alle autorità di intervenire rapidamente, perché «il diritto all’esercizio del voto viene prima di tutto in democrazia».