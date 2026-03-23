Referendum, Giorgia Meloni: "Rispetto per la decisione degli italiani. Andiamo avanti"

"Gli italiani hanno deciso. E noi rispettiamo questa decisione. Andremo avanti, come abbiamo sempre fatto, con responsabilità, determinazione e rispetto verso il popolo italiano e verso l’Italia": la premier Giorgia Meloni lo ha scritto a corredo di un video postato sui social dopo la vittoria del No al referendum sulla giustizia. Nel filmato, invece, un video-selfie, la presidente del Consiglio ha detto: "La sovranità appartiene al popolo e gli italiani oggi si sono espressi con chiarezza".

E ancora: "Il governo ha fatto quello che aveva promesso: portare avanti una riforma della giustizia che era scritta nel nostro programma elettorale. L'abbiamo sostenuta fino in fondo e poi abbiamo rimesso la scelta ai cittadini. E i cittadini hanno deciso, e noi come sempre rispettiamo la loro decisione. Resta chiaramente il rammarico per un'occasione persa di modernizzare l'Italia ma questo non cambia il nostro impegno per continuare con serietà e determinazione a lavorare per il bene della Nazione e per onorare il mandato che ci è stato affidato". Il premier, insomma, gela i facili entusiasmi della sinistra: il voto, come aveva ribadito sin dal principio della campagna elettorale, non avrà alcuna ripercussione sull'esecutivo o sul suo ruolo a Palazzo Chigi.

A dire la sua anche il ministro della Giustizia Carlo Nordio: "Prendo atto con rispetto della decisione del popolo sovrano. Il nostro intendimento era quello di attuare definitivamente il progetto ideato da Giuliano Vassalli con il processo accusatorio e consacrato dall’articolo 111 della Costituzione che definisce il giudice terzo ed imparziale. Abbiamo impiegato tutte le nostre energie per spiegare, in termini accessibili, la complessità di questa riforma. Non è nostra intenzione attribuire o meno a questo voto un significato politico. Ringraziamo la parte dell’elettorato che ci ha dato fiducia e comunque ci consola l’alta partecipazione al voto che conferma la solidità della nostra democrazia”.