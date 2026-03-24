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Referendum, altra sconfitta per Bersani: ko a casa sua

martedì 24 marzo 2026
Referendum, altra sconfitta per Bersani: ko a casa sua

1' di lettura

Niente da fare. Neanche questa volta Pier Luigi Bersani è riuscito a vincere a casa sua. Come ormai le urne certificano da tante tornate elettorali a questa parte, la cittadina di Bettola, in provincia di Piacenza, si conferma roccaforte del centrodestra. E il risultato referendario ne è l’ulteriore prova: 66,79% per il Sì contro il 33,21% per il No. A nulla è servito il grande attivismo dell’ex segretario del Pd che ha girato in lungo e in largo il Paese per perorare la campagna del No. Un’ennesima batosta per chi non era riuscito a smacchiare il giaguaro all’epoca, e non riesce a convincere i suoi concittadini tutt’oggi.

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