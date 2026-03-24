Elly Schlein fuori controllo, rumors: "Si vede già a Chigi"

«Abbiamo vinto. C’è già una maggioranza alternativa a questo governo e noi abbiamo la responsabilità di organizzarla». Elly Schlein fatica a trattenere l’euforia per un risultato che nell’ultima settimana era nell’aria, ma non in queste dimensioni . Non si aspettava nemmeno lei questo livello di partecipazione, lei che pure in questa battaglia ha creduto più di tutti. Schlein parla al Nazareno, dopo Giuseppe Conte e dopo tutti gli altri leader del fronte del no. Chiude lei, che guida il partito più grande di quella che già sente essere un’alternativa. Un galateo che non è ancora il riconoscimento di leadership comune. Ed è questo l’argomento di oggi nel centrosinistra: Conte, finora il più recalcitrante, ha detto che ci sta a fare le primarie. Schlein coglie al volo la novità: «Io ho sempre detto di essere disponibile alle primarie». Anche se al Pd sì guarda con qualche sospetto all’apertura del leader del M5S. E se, anziché presentarsi lui, decidesse di unirsi ad altri per polarizzare la sfida a Schelin? C’è chi ricorda, per esempio, il legame stretto che Conte ha con Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Un nome a cui guardano anche tanti notabili del Pd. Se Manfredi, Salis e Conte si unissero contro Schlein sarebbe una partita molto aperta. Per la segretaria dem, insomma, le insidie non mancheranno.

Anche se oggi è lei, nel centrosinistra, la leader che esce più vincitrice da questa partita. Perché è quella che subito si è schierata convinzione per il no. Perché ha battuto il Paese, da Nord a Sud, facendo campagna contro la riforma. Ma ormai si guarda al dopo, alle elezioni politiche. La grande partecipazione e le dimensioni con cui ha vinto il no sono una iniezione di fiducia inattesa. Per la segreteria del Pd e per i suoi è il segno che «è finita la luna di miele» tra il Paese e Meloni. Schlein sottolinea la novità del voto degli under 30: «Tra le nuove generazioni il no ha vinto con il 61%, i giovani hanno fatto la differenza». Anche se va capito se questi giovani, che poi hanno riempito piazza Barberini e in un lungo corteo sono arrivati fino a piazza del Popolo, voteranno anche alle politiche. E se voteranno per il centrosinistra, per il Pd. Schlein sa che non è affatto scontato. Per questo, prima al Nazareno poi sopra il camion su cui si improvvisa un comizio dei leader del centrosinistra a piazza Barberini, si rivolge a loro: «Restare mobilitati, perché ne avremo bisogno. Chiedeteci di più, ma restate mobilitati per costruire insieme a noi nei prossimi mesi l’alternativa». Dice anche di sentire la «responsabilità» di «organizzare» l’alternativa.