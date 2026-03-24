Sondaggio Noto, Schlein a pezzi: leadership, Conte la surclassa

Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, potrebbe vincere le future primarie di coalizione. Questa è la fotografia scattata dal sondaggio di Noto per Porta a porta. In una corsa in cui contendenti sono, appunto, l'ex premier, la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, e Angelo Bonelli, leader di Avs, ad avere la meglio secondo gli elettori del campo largo sentiti dall'istituto di ricerca sarebbe proprio l''Avvocato del popolo' con il 43% dei consensi, contro il 37% della leader dem e 'solo' il 12% del co-portavoce di Europa verde, e ancora un 8% che non sa.

Nello specifico, i voti di Conte sarebbero certamente trainati dai pentastellati, il 95% sceglierebbe lui, ma anche da un 12% degli elettori del Pd e il 29% di quelli di Avs. Schlein, dal canto suo, potrebbe contare sul 70% dei voti dei suoi, solo il 3% di quelli del Movimento 5 stelle e il 9% di quelli dei rossoverdi, mentre per Bonelli, il 4% arriverebbe dai dem, l'1% dai Cinquestelle e il 50% da Avs. Tra chi non sa: il 14% arriva dalle file del partito del Nazareno, l'1% dai pentastellati e il 12% dai rossoverdi.