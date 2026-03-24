Libero logo
Iran
Azzurri
Referendum Giustizia

Sondaggio Noto, Schlein a pezzi: leadership, Conte la surclassa

di
Libero logo
martedì 24 marzo 2026
Sondaggio Noto, Schlein a pezzi: leadership, Conte la surclassa

2' di lettura

Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, potrebbe vincere le future primarie di coalizione. Questa è la fotografia scattata dal sondaggio di Noto per Porta a porta. In una corsa in cui contendenti sono, appunto, l'ex premier, la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, e Angelo Bonelli, leader di Avs, ad avere la meglio secondo gli elettori del campo largo sentiti dall'istituto di ricerca sarebbe proprio l''Avvocato del popolo' con il 43% dei consensi, contro il 37% della leader dem e 'solo' il 12% del co-portavoce di Europa verde, e ancora un 8% che non sa.

Nello specifico, i voti di Conte sarebbero certamente trainati dai pentastellati, il 95% sceglierebbe lui, ma anche da un 12% degli elettori del Pd e il 29% di quelli di Avs. Schlein, dal canto suo, potrebbe contare sul 70% dei voti dei suoi, solo il 3% di quelli del Movimento 5 stelle e il 9% di quelli dei rossoverdi, mentre per Bonelli, il 4% arriverebbe dai dem, l'1% dai Cinquestelle e il 50% da Avs. Tra chi non sa: il 14% arriva dalle file del partito del Nazareno, l'1% dai pentastellati e il 12% dai rossoverdi.

Referendum, e ora il campo largo che cosa farà di questa vittoria?

La buonanima di Palmiro Togliatti, di astuzia e realismo riconosciutigli anche dagli avversari, e dai dissidenti interni...

In merito, invece, a come dovrebbe essere scelto il leader del campo progressista, il 55% degli elettori del centrosinistra pensa che il modo migliore siano le primarie, il 29% crede che invece debba essere il Pd, in quanto partito con più voti della coalizione, a scegliere chi debba correre per palazzo Chigi, mentre il 16% non sa.

Referendum, Alessandra Ghisleri frena la sinistra: "Da dove arrivano quei 2 milioni di voti"

La polarizzazione e il voto politico. Secondo Alessandra Ghisleri sono stati questi gli elementi decisivi per la vittori...
tag
elly schlein
pd
giuseppe conte
m5s

Tiro al bersaglio Delmastro-Bartolozzi, le dimisisoni? La sinistra insulta ancora: "Spregiudicatezza"

Spigolature sinistre Referendum, festa in piazza per il "No"? Ma tra compagni finisce a minacce e insulti

Chi sale, chi scende Sondaggio Mentana a poche ore dal voto: clamoroso, FdI...

ti potrebbero interessare

Alessandra Todde sconcertante su Delmastro: "Ci voleva caienna d'Italia"

Alessandra Todde sconcertante su Delmastro: "Ci voleva caienna d'Italia"

Delmastro-Bartolozzi, le dimisisoni? La sinistra insulta ancora: "Spregiudicatezza"

Delmastro-Bartolozzi, le dimisisoni? La sinistra insulta ancora: "Spregiudicatezza"

Redazione
Giorgia Meloni, +21.757: un clamoroso balzo dopo il referendum

Giorgia Meloni, +21.757: un clamoroso balzo dopo il referendum

Referendum, Pina Picierno insultata: "Asina", "Rosicona", Vattene". E il Pd si vergogna

Referendum, Pina Picierno insultata: "Asina", "Rosicona", Vattene". E il Pd si vergogna