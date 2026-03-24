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Sondaggio Mentana a poche ore dal voto: clamoroso, FdI...

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martedì 24 marzo 2026
Enrico Mentana

Enrico Mentana

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Un dato curioso, soprattutto se confrontato con l'esito del referendum e con il coro unanime dell'opposizione che chiede le dimissioni del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Fratelli d'Italia resta il primo partito. Ma non finisce qui. Il partito guidato dalla premier cresce anche dello 0,1% e sale così al 29,5%. Questo è quanto rilevato dall'ultimo sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana. Ottimi risultato anche per la Lega di Matteo Salvini, che sale dello 0,2% e si piazza così al 6,8%. Scende, invece, Forza Italia. Il movimento politico guidato da Antonio tajani perde lo 0,2% e cala così al 7,8%. 

Spostandoci dalle parti del centrosinistra c'è da registrare lo psicodramma del campo largo. In piazza a festeggiare la vittoria del "No" al referendum, ma in netto calo nei sondaggi. Il Partito democratico perde lo 0,2% e si piazza così al 21,5%. Anche il Movimento Cinque Stelle scende dello 0,1%, raggiungendo il 12,2%. Stabile, invece, Alleanza Verdi e Sinistra al 6,6%.

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Per quanto riguarda tutti quei partiti considerati "minori", in testa troviamo Azione (3,4%) in calo dello 0,1%. Male anche Futuro Nazionale di Roberto Vannacci (3,3%), che scende dello 0,2%. Bene Italia Viva (+0,2%) al 2,5% e Noi Moderati (+0,1%) al 1,2%. Male +Europa (-0,1%) al 1,2%.

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