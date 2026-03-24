Otto e Mezzo, Pier Luigi Bersani infanga Meloni: "Vediamo che dignità ha"

Giorgia Meloni era stata fin troppo chiara sin dal principio. A prescindere dal risultato del referendum non avrebbe fatto alcun passo indietro. Ma la sinistra che forse spera in spallate e ondate anomale dopo questa vittoria del "no" comincia già col gioco sporco. E così ci pensa Pier Luigi Bersani, ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo, a chiedere subito le dimissioni della premier: "Questo referendum ha già cominciato a mordere, come si vede. Delmastro avrebbe già dovuto dimettersi. Se avesse vinto il Sì sarebbe ancora lì, perché è successo solo questo, il referendum", afferma l'ex segretario del Pd.

"Meloni non se la cava così - continua Bersani - perché questo referendum non è acqua fresca, è destinato ad avere influssi sul destino del Paese. Dignità vorrebbe che andasse a casa, io mi sarei dimesso. Se deve essere il centrosinistra a chiedere le dimissioni, no grazie; questi giochini le danno solo respiro. Lasciamola nel suo brodo, che verifichi da sola che livello di dignità ha".