Bossi, ora Bersani e la sinistra lo trasformano pure in compagno anti-Meloni

Vogliono appropriarsi pure dell’Inappropriabile, di Umberto Bossi, l’antimateria per qualunque circolino politicamente corretto a qualunque latitudine. Non è nemmeno il ragionamento dalemiano sulla Lega “costola della sinistra”, che era ancora un rigurgito di operaismo, di analisi socio-economica su quel che si muoveva nelle fabbriche e nella carne viva del Nord (per quanto presto rinnegato dal suo stesso autore). No, il tentativo di ieri di giornaloni, intellettualini e perfino avversari è stato quello molto più tristanzuolo di arruolare il Senatur nelle paturnie della propria bolla, e ovviamente di scagliarne il santino postumo contro il governo. A dettare il tono, il Caffè di Massimo Gramellini sul Corriere della Sera, intitolato «Umberto l’antisovranista». Svolgimento: il fondatore della Lega «era un apostolo del federalismo che sognava la fine delle nazioni e l’avvento degli Stati Uniti d’Europa», in pratica un co-firmatario ideale del Manifesto di Ventotene. Il capovolgimento integrale di una delle (tante) intuizioni premonitrici di Bossi, quella sul fallimento del centralismo eurocratico.

Non attaccava il Moloch statalista italico per costruire un super-Moloch a Bruxelles, ma per dare vita all’Europa come confederazione dei popoli e delle regioni. E Gramellini forse lo sa perfino, ma non gli importa la storia, gli importa la polemichetta di cronaca contro «il verbo sovranista insufflato nel corpaccione leghista da Salvini». Ancora più scatenato, sulle stesse colonne, Walter Veltroni, che parte dall’iconica frase bossiana «Mai con i fascisti!» (da abc dell’autonomismo, per realizzare il quale non si sognò nemmeno di andare con i comunisti o post-tali, ovviamente) per arruolarlo quasi ufficialmente nell’album di famiglia. «La sua formazione progressista e l’idea del radicamento sociale del suo movimento hanno pesato nella sua esperienza». Quasi una radice comune, la quale ha permesso che «lui e Roberto Maroni abbiano sempre pensato che la Lega si dovesse collocare saldamente nelle istituzioni».