Referendum, Rado Fonda: "Elettori di sinistra? No, chi è tornato alle urne"

La vittoria del No al referendum sulla giustizia è direttamente collegata a una risalita del centrosinistra nei consensi? No, secondo Rado Fonda, analista e direttore di ricerca di Swg, che a Italia Oggi, parlando dell’elettorato silente tornato al voto, ha detto che "in ampia parte non è di area di centrodestra, ma oggi non vota né per il Pd, né per il Movimento 5 Stelle, né per Alleanza Verdi e Sinistra. Piuttosto in parte deriva da quel popolo dell’antipolitica e del vaffa che in passato ha votato anche per Beppe Grillo". Alla domanda su eventuali proiezioni sul voto delle prossime Politiche, invece, ha risposto che sono "impossibili" da fare, "sarebbero prive di significato. Anche perché l’elettorato di centrodestra che non ha votato al referendum (il 27% degli attuali elettori del cdx è rimasto a casa) non è sparito. Ha vissuto di meno il richiamo al voto referendario, ma questo non si può trasferire automaticamente sul piano politico".

Sul dato dell'affluenza, elevato rispetto ai pronostici iniziali, Fonda ha spiegato che "a contribuire all’alta affluenza è stata anche una parte non trascurabile di elettori che alle Europee e alle Politiche non votano. Si tratta di persone che non si riconoscono in nessun partito e che in questo caso sono andate a votare perché il referendum è stato percepito come un voto pro o contro, senza dover scegliere un partito". Ma per quale motivo chi di solito si astiene avrebbe deciso di mobilitarsi questa volta? Secondo l'analista, "per il 58%, per preservare l'indipendenza della magistratura dalla politica, ma anche perché si ritiene che la riforma non risolva i veri problemi del sistema giudiziario. All’opposto di chi ha votato Sì, che ha ritenuto di dover votare per avere una giustizia meno politicizzata e più imparziale. Ma queste sono le motivazioni di merito, dietro le quali si celano anche motivazioni più di pancia, di critica e di insofferenza".