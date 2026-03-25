Referendum, se si votasse oggi? Il report dell'Istituto Cattaneo sbriciola la sinistra

Il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia si è chiuso con la vittoria del No (53,74% contro 46,26% del Sì). La riforma sulla separazione delle carriere, lo sdoppiamento del CSM e l’Alta corte disciplinare al momento non verranno realizzati e sfuma il sogno di una vera riforma della giustizia. E anche in questa tornata elettorale non può mancare l’analisi dell’Istituto Cattaneo che spiega il risultato con due fattori principali: l’astensionismo asimmetrico e il voto divergente. Gli elettori di centrosinistra e Terzo Polo hanno partecipato in massa (astensione quasi zero), mentre quelli di centrodestra si sono astenuti in misura simile agli elettori M5S (13-15%).
Decisiva è stata soprattutto la forte mobilitazione dell’elettorato pentastellato, che ha votato in percentuale molto superiore rispetto alle Europee e alle Regionali. Nel centrodestra, invece, circa il 12-15% degli elettori del 2022 non è andato a votare. L’Istituto Cattaneo sottolinea un dato fondamentale: se il tasso di partecipazione del centrodestra fosse stato pari a quello del centrosinistra, il Sì avrebbe guadagnato circa 4 punti percentuali. Gli elettorati si confermano piuttosto fedeli ai rispettivi campi, con poche defezioni (voto divergente minimo), tranne nel Sud dove una quota variabile di elettori di centrodestra ha votato No.
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Però c'è un dettaglio che non va affatto sottovalutato, vista la festa da "Berlino 2006" che in queste ore sta portando avanti tutto il campo progressista. Infatti l’analisi dell'istituto Cattaneo si conclude con un’indicazione chiara sul futuro: se i risultati del referendum fossero un “trailer” delle prossime elezioni politiche, il centrosinistra (insieme alle forze che hanno sostenuto il No) otterrebbe comunque solo una maggioranza risicata, se non addirittura una semplice maggioranza relativa dei seggi in Parlamento.In sostanza, anche in caso di vittoria, il centrosinistra non avrebbe una maggioranza ampia e solida. Addio sogni di trionfi rossi.. Del resto una esperta di peso come la sondaggista Alessandra Ghisleri ha spiegato in modo chiaro che i due milioni in più di elettori che si sono precipitati alle urne a sostenere il No non appartengono necessariamente alla sinistra o a un partito: "Si tratta di persone che magari sono tornate a votare dopo un po' di tempo che disertavano le urne. E lo hanno fatto per esprimere una critica netta a chi è al governo, senza che questo coincida con l'adesione a un partito di opposizione o a una ipotetica coalizione". Più chiaro di così...