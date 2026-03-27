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PiazzaPulita, Giuseppe Conte-show: "Il potere della matita", travolto dalle critiche

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venerdì 27 marzo 2026
PiazzaPulita, Giuseppe Conte-show: "Il potere della matita", travolto dalle critiche

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"Pensate, lo dico ai telespettatori, il potere della vostra matita messa su un foglio di carta nel segreto dell’urna ha creato questo sconquasso ma soprattutto ha rotto la bolla di ipocrisie, quei racconti edulcorati secondo cui è andato tutto bene e i ministri, anche se indagati, pluri-indagati, potevano rimanere lì, addirittura condannati in primo grado... È saltato tutto": Giuseppe Conte lo ha detto nello studio di Corrado Formigli a PiazzaPulita su La7 guardando direttamente in camera e mettendo su uno show che quasi nessuno avrebbe apprezzato, almeno stando ai commenti comparsi sui social. 

Il riferimento dell'ex premier è al risultato del referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo. Referendum in cui il No alla riforma Nordio, fortemente voluta dal governo Meloni, ha prevalso sul Sì. "C’è stato semplicemente un assalto alla diligenza del buon senso e della cultura giuridica, capitanato da quelli come Conte. L'unica cosa che avete sconquassato è il futuro democratico di un Paese il cui ordinamento giudiziario rimane allineato alle peggiori dittature del pianeta", ha commentato un utente su X. Un altro invece: "Perfetto per uno show televisivo, non per Palazzo Chigi". E ancora: "Io mi preoccuperei più dello sconquasso che ha combinato con il reddito di cittadinanza e con il bonus 110". 

"Il potere della matita": Conte da Formigli, guarda qui il video di PiazzaPulita

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