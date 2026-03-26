Libero logo
Santanchè
Iran
Azzurri
Referendum Giustizia

Referendum, Nando Pagnoncelli smonta i sogni di Pd e M5s: i voti che non andranno a sinistra

giovedì 26 marzo 2026
Referendum, Nando Pagnoncelli smonta i sogni di Pd e M5s: i voti che non andranno a sinistra

2' di lettura

Il campo largo si sente già la vittoria in tasca. Farnetica di voti anticipati e soprattutto sta mettendo in giro una voce piuttosto discutibile: i voti arrivati al fronte del No da parte della "generazione Z", i più giovani che si sono affacciati alle urne per la prima volta, apparterrebbero tutti al centrosinistra. Quindi il gioco è fatto: i progressisti vinceranno le prossime elezioni. Ma a quanto pare a spezzare i sogni di Schlein e di Conte ci pensa di fatto uno che di sondaggi, per dirla con un eufemismo, ne sa qualcosa, Nando Pagnocelli dell'istituto Ipsos. In un colloquio col Foglio spiega: "Devo dire che la partecipazione della Generazione Z al referendum sulla giustizia ha stupito anche me”.

E ancora: "Per capire perché questi numeri sono davvero interessanti dobbiamo partire da un dato di partenza che è quello delle astensioni dei giovani della Gen Z alle politiche del 2022 e alle europee del 2024”, spiega Pagnoncelli. “In queste due occasioni sono stati il segmento con il più alto tasso di astensionismo. A questo referendum, invece, con sorpresa, è andata al contrario: la GenZ ha votato molto di più di tutte le altre generazioni”.

Sondaggio Mentana a poche ore dal voto: clamoroso, FdI...

Un dato curioso, soprattutto se confrontato con l'esito del referendum e con il coro unanime dell'opposizione ch...

Poi arriva la doccia fredda per la sinistra: “I giovani partecipano, ma la loro partecipazione è a geometria variabile e su base tematica. Si mobilitano per argomenti che ritengono molto vicini, dall’ambiente alla violenza di genere. Per questo dobbiamo abituarci a una partecipazione che non si traduce automaticamente in partecipazione politica, né tantomeno in adesione a partiti politici". Infine aggiunge: "Attenzione perché, come dicevo, se per le generazioni precedenti era quasi un automatismo passare da un certo tipo di partecipazione all'appartenenza a un partito, oggi accade il contrario: i giovani sono molto refrattari a indossare la casacca politica". La sinistra lo avrà capito?

Sondaggio Noto, Schlein a pezzi: leadership, Conte la surclassa

Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, potrebbe vincere le future primarie di coalizione. Questa è la...
tag
sondaggio
pd
m5s
campo largo
nando pagnoncelli
referendum giustizia

Il raggiro a Udine Superbonus, maxi-truffa da 1,8 milioni: clamoroso, chi sono gli indagati

Fede politica Otto e Mezzo, Lilli Gruber: "Non lo vogliamo", il lapsus con cui si smaschera

Una strana lettera Referendum, "Bella Ciao" e cori contro Meloni? La toga scrive a Repubblica: "Eravamo preoccupati..."

ti potrebbero interessare

Giorgia Meloni dopo Santanchè, al premier il ministero del Turismo ad interim: la firma di Mattarella

Giorgia Meloni dopo Santanchè, al premier il ministero del Turismo ad interim: la firma di Mattarella

Chi è Antonello Mura, il nuovo capo di Gabinetto di Carlo Nordio

Chi è Antonello Mura, il nuovo capo di Gabinetto di Carlo Nordio

Redazione
Forza Italia, Stefania Craxi eletta capogruppo. "Gasparri candidato in Commissione Affari esteri e difesa"

Forza Italia, Stefania Craxi eletta capogruppo. "Gasparri candidato in Commissione Affari esteri e difesa"

Redazione
Dimissioni Maurizio Gasparri, le indiscrezioni sulla reazione di Marina Berlusconi

Dimissioni Maurizio Gasparri, le indiscrezioni sulla reazione di Marina Berlusconi