Il sondaggio che manda nel panico il Pd: cosa sta succedendo

Secondo il sondaggio realizzato dall’istituto Izi, Giuseppe Conte emerge come il favorito alle eventuali primarie del centrosinistra. Tra gli elettori dell’area progressista, il leader del Movimento 5 Stelle raccoglie il 36,1% delle preferenze, un vantaggio che sale fino al 42,6% quando la rosa dei candidati si restringe (ad esempio a Conte, Schlein e Silvia Salis). Questo risultato non racconta soltanto una classifica di popolarità personale, ma fotografa una dinamica politica più profonda. Dopo anni di frammentazione e la sconfitta del 2022, il centrosinistra sta cercando faticosamente di ridefinirsi.

Una parte significativa dell’elettorato progressista sembra premiare chi riesce a intercettare un disagio sociale ancora irrisolto, piuttosto che figure legate a linee politiche già consolidate. Conte appare capace di posizionarsi in uno spazio intermedio e fluido, parlando a segmenti diversi senza irrigidirsi in schemi troppo rigidi.