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Il sondaggio che manda nel panico il Pd: cosa sta succedendo

sabato 28 marzo 2026
Il sondaggio che manda nel panico il Pd: cosa sta succedendo

1' di lettura

Secondo il sondaggio realizzato dall’istituto Izi, Giuseppe Conte emerge come il favorito alle eventuali primarie del centrosinistra. Tra gli elettori dell’area progressista, il leader del Movimento 5 Stelle raccoglie il 36,1% delle preferenze, un vantaggio che sale fino al 42,6% quando la rosa dei candidati si restringe (ad esempio a Conte, Schlein e Silvia Salis). Questo risultato non racconta soltanto una classifica di popolarità personale, ma fotografa una dinamica politica più profonda. Dopo anni di frammentazione e la sconfitta del 2022, il centrosinistra sta cercando faticosamente di ridefinirsi.

Una parte significativa dell’elettorato progressista sembra premiare chi riesce a intercettare un disagio sociale ancora irrisolto, piuttosto che figure legate a linee politiche già consolidate. Conte appare capace di posizionarsi in uno spazio intermedio e fluido, parlando a segmenti diversi senza irrigidirsi in schemi troppo rigidi.

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Un dato che colpisce è la performance di Silvia Salis, sindaca di Genova, che nelle preferenze si colloca davanti alla stessa Schlein. Questo risultato segnala una disponibilità dell’elettorato a guardare anche oltre le figure più interne alle dinamiche tradizionali dei partiti. E a quanto pare dalle parti del Pd è già scattato l'allarme per una tornata di primarie che potrebbe rivelarsi un bagno di sangue. 

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