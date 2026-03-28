Il sondaggio che manda nel panico il Pd: cosa sta succedendo

Secondo il sondaggio realizzato dall’istituto Izi, Giuseppe Conte emerge come il favorito alle eventuali primarie del centrosinistra. Tra gli elettori dell’area progressista, il leader del Movimento 5 Stelle raccoglie il 36,1% delle preferenze, un vantaggio che sale fino al 42,6% quando la rosa dei candidati si restringe (ad esempio a Conte, Schlein e Silvia Salis). Questo risultato non racconta soltanto una classifica di popolarità personale, ma fotografa una dinamica politica più profonda. Dopo anni di frammentazione e la sconfitta del 2022, il centrosinistra sta cercando faticosamente di ridefinirsi.
Una parte significativa dell’elettorato progressista sembra premiare chi riesce a intercettare un disagio sociale ancora irrisolto, piuttosto che figure legate a linee politiche già consolidate. Conte appare capace di posizionarsi in uno spazio intermedio e fluido, parlando a segmenti diversi senza irrigidirsi in schemi troppo rigidi.
Sondaggio Noto, Schlein a pezzi: leadership, Conte la surclassaGiuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, potrebbe vincere le future primarie di coalizione. Questa è la...
Un dato che colpisce è la performance di Silvia Salis, sindaca di Genova, che nelle preferenze si colloca davanti alla stessa Schlein. Questo risultato segnala una disponibilità dell’elettorato a guardare anche oltre le figure più interne alle dinamiche tradizionali dei partiti. E a quanto pare dalle parti del Pd è già scattato l'allarme per una tornata di primarie che potrebbe rivelarsi un bagno di sangue.