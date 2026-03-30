Libero logo
Ilaria Salis
Iran
Azzurri

Piemonte, Elena Chiorino si dimette da assessora

lunedì 30 marzo 2026
Piemonte, Elena Chiorino si dimette da assessora

1' di lettura

L'ex vicepresidente del Piemonte Elena Chiorino, coinvolta nell'affaire Delmastro, si è dimessa anche da assessora della giunta regionale di Alberto Cirio. "Ho comunicato al presidente - spiega - la decisione di rassegnare le mie dimissioni irrevocabili. È una scelta che assumo per senso di responsabilità e per il bene della Regione Piemonte, della maggioranza di centrodestra e del mio partito, Fratelli d'Italia". "Sono una persona perbene - aggiunge - e non posso accettare che vengano strumentalizzate le evoluzioni di un'indagine che riguarda terze persone, e non la sottoscritta". 

Delmastro-Bartolozzi, le dimisisoni? La sinistra insulta ancora: "Spregiudicatezza"

Da settimane l'opposizione chiedeva le dimissioni di Andrea Delmastro e di Giusi Bartolozzi. E ora che sono arrivate...
tag
elena chiorino
piemonte
andrea delmastro

Lavori in corso Andrea Delmastro, il nome del suo successore (e quel tam-tam sul piano B)

Spararla grossa  Bonelli, delirio contro Meloni e il Corriere della Sera lo gela: "Addirittura?"

L'incarico ad interim Giorgia Meloni dopo Santanchè, al premier il ministero del Turismo ad interim: la firma di Mattarella

ti potrebbero interessare

Sondaggio Mentana, dopo 7 giorni di fuoco... Ecco chi sale e chi scende

Sondaggio Mentana, dopo 7 giorni di fuoco... Ecco chi sale e chi scende

Redazione
Ilaria Salis, "chi preferisco": l'imbarazzante assist ad Elly Schlein

Ilaria Salis, "chi preferisco": l'imbarazzante assist ad Elly Schlein

Redazione
Ilaria Salis, la difesa scomposta del suo assistente: "Bonnin? Cose di 10 anni fa"

Ilaria Salis, la difesa scomposta del suo assistente: "Bonnin? Cose di 10 anni fa"

Quirinale, la sinistra vuole mandare uno di questi signori sul Colle

Quirinale, la sinistra vuole mandare uno di questi signori sul Colle

Elisa Calessi