Sigonella, Guido Crosetto zittisce la sinistra: "Nessun raffreddamento o tensione, non è cambiato nulla"

"Qualcuno sta cercando di far passare il messaggio che l'Italia avrebbe deciso di sospendere l'uso delle basi agli assetti Usa. Cosa semplicemente falsa, perché le basi sono attive, in uso e nulla è cambiato": lo scrive su X Guido Crosetto in merito a Sigonella . Il ministro della Difesa ricorda che "il Governo continua a fare ciò che hanno sempre fatto tutti i Governi italiani in totale aderenza agli impegni presi in Parlamento e alla linea ribadita anche in Consiglio supremo di Difesa in continuità con tutti i precedenti Consigli, nei decenni".

"Gli accordi internazionali - prosegue - disciplinano e distinguono con chiarezza ciò che necessita di specifica autorizzazione del Governo (per la quale si è deciso di coinvolgere sempre il Parlamento) in assenza della quale non è possibile concedere nulla e ciò che invece è considerato autorizzato tecnicamente perché ricompreso negli accordi. Terzium non datur". Insomma, il ragionamento è chiaro: "Non c'è alcun raffreddamento o tensione con gli Stati Uniti, perché conoscono le regole che disciplinano dal 1954 la loro presenza in Italia bene come le conosciamo noi".