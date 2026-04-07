Il sondaggio che fa sbiancare la sinistra: dove è arrivata Giorgia Meloni

Di questo si è discusso anche nell’ultima puntata di Quarta Repubblica, talk di approfondimento di Rete4 condotto da Nicola Porro. E la sinistra sbianca nel vedere che, anche in questo momento di forte crisi, i dati dei sondaggi premiano il governo. Lo sottolinea anche Francesco Verderami, editorialista del Corriere: “Con un risultato più netto, quello del referendum che ha messo insieme da Askatasuna a Pierferdinando Casini, hanno disaggregato i dati nella sede del Partito Democratico e risulta che, nonostante quel divario che esiste, si arriverebbe ad un pareggio in un ramo del Parlamento”.

Ad oggi Fratelli d’Italia resta il partito leader con il 29,1% delle preferenze e seguito, molto più in basso, da Forza Italia (9%) e Lega (7,2%) e infine da Noi Moderati (0,9%). All’opposizione, invece, il Pd comanda le file con il suo 22,2%, seguito dal 13% del Movimento 5 Stelle e dal 6,3% di Alleanza, Verdi e Sinistra. Più giù Italia Viva (2,3%) e +Europa (1,4%). Nonostante, dunque, crisi energetiche, economiche, guerre internazionali la tendenza è abbastanza chiara: il centrodestra partirebbe favorito, soprattutto grazie alla sua maggiore compattezza rispetto all’opposizione, impelagata tra le giravolte di Conte e i nervosismi di Schlein. Lo conferma anche Alessandro Sallusti: “Conte aspira a tornare premier, ma al momento è un socio di minoranza che comanda un socio di maggioranza e questo è contro natura, prima che politica. Se così accadesse durerebbe lo spazio di pochi mesi, così come è durata pochi mesi negli esperimenti precedenti”.