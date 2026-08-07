Swg, il sondaggista: "Il Pd ha perso due punti, da non sottovalutare"

"Se è vero che il grande smottamento di voti sta avvenendo a destra a beneficio di Vannacci e a danno dei partiti di governo, non perdiamo di vista quello che sta succedendo al Partito democratico. Secondo Swg, il partito di Schlein valeva il 22,5 per cento il 25 maggio, oggi è sceso al 20,6. Una flessione di due punti che per un partito ultra-stabile come il Pd non è da sottovalutare". A dirlo è Vincenzo Emanuele, docente di scienza politica alla Luiss. È lui su X a commentare l'ultimo sondaggio realizzato per il tg di Enrico Mentana e a notare un dettaglio che pochi hanno notato, ma che non si può far finta non esista.