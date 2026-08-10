Germania, clamoroso boom di Afd: ecco dove vola nei sondaggi

Uno di questi è l'Alleanza Sahra Wagenknecht (Bsw), che ha condotto una campagna elettorale agguerrita contro un altro governo guidato dalla Cdu nello Stato e si sta affermando come potenziale ago della bilancia, avendo raggiunto il 5% nel sondaggio Insa. "Solo se la Bsw entrerà nel Parlamento regionale si potrà impedire il prossimo mandato del presidente della Cdu", ha dichiarato il candidato di punta del partito, Thomas Schulze. "L'AfD non ce la farà da sola". La Bsw, nata da una scissione della Linke all'inizio del 2024, non si è tuttavia impegnata a sostenere un governo guidato dall'AfD. Schulze propone invece un modello di maggioranze mobili e un "presidente di coalizione" nel Parlamento regionale, con l'obiettivo di "ridurre la polarizzazione". Il candidato di punta dell'AfD, Ulrich Siegmund, ha respinto l'idea, insistendo sulla necessità di un "governo stabile" in Sassonia-Anhalt.