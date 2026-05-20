DiMartedì, fango-Veltroni su FdI: "Dynasty, roba da telenovela". E Floris se la ride

"Sembra Dynasty, sembra una di quelle telenovelas…". Walter Veltroni si scaglia contro Fratelli d'Italia su LA7 a DiMartedì. Tutto parte da una provocazione di Floris: "Una delle critiche più forti che è stata posta al governo Meloni è quella del basarsi su dei gruppi molto ristretti e di bassa qualità", afferma il conduttore, che poi mostra un grafico sui presunti legami interni al governo, suscitando la battuta di Veltroni.
Che prosegue: "Arrivare al governo può avvenire in molti modi. Se si arriva al governo con l'idea dell'underdog, cioè di chi è stato sempre messo ai margini e finalmente ora assume il potere, quindi gestisce il potere scambiando la vittoria alle elezioni per la presa del potere, perché questo è il rischio, diciamoci la verità, non solo della destra, ogni tanto è un rischio che si diffonde, e non ci si ricorda che si rappresenta molto meno della metà del paese, il rischio poi è questo: di considerare la cosa pubblica come cosa propria".
Un'accusa piuttosto grave, che sembra trovare d'accordo Floris: "Ci si sente anche sotto assedio, no?", replica il conduttore con un velo di ironia, per poi mostrare un grafico che rappresenterebbe una dinamica simile di legami familiari anche all'interno dell'amministrazione Trump.
Veltroni contro Fratelli d'Italia, guarda qui il video di DiMartedì su La7