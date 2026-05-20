DiMartedì, fango-Veltroni su FdI: "Dynasty, roba da telenovela". E Floris se la ride

"Sembra Dynasty, sembra una di quelle telenovelas…". Walter Veltroni si scaglia contro Fratelli d'Italia su LA7 a DiMartedì. Tutto parte da una provocazione di Floris: "Una delle critiche più forti che è stata posta al governo Meloni è quella del basarsi su dei gruppi molto ristretti e di bassa qualità", afferma il conduttore, che poi mostra un grafico sui presunti legami interni al governo, suscitando la battuta di Veltroni.

Che prosegue: "Arrivare al governo può avvenire in molti modi. Se si arriva al governo con l'idea dell'underdog, cioè di chi è stato sempre messo ai margini e finalmente ora assume il potere, quindi gestisce il potere scambiando la vittoria alle elezioni per la presa del potere, perché questo è il rischio, diciamoci la verità, non solo della destra, ogni tanto è un rischio che si diffonde, e non ci si ricorda che si rappresenta molto meno della metà del paese, il rischio poi è questo: di considerare la cosa pubblica come cosa propria".

Un'accusa piuttosto grave, che sembra trovare d'accordo Floris: "Ci si sente anche sotto assedio, no?", replica il conduttore con un velo di ironia, per poi mostrare un grafico che rappresenterebbe una dinamica simile di legami familiari anche all'interno dell'amministrazione Trump.