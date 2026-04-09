Giorgia Meloni, la lezione alla sinistra: "Il Primo maggio approveremo il Piano Casa"

Più che uno schiaffo morale, una lezione politica alle opposizioni e ai sindacati. Giorgia Meloni, nel corso della sua informativa alla Camera sulle attività di governo e sulla crisi internazionale, fa un annuncio importante: il primo maggio il CdM approverà un piano casa da 100mila alloggi in 10 anni.

"Altro tema che a noi sta particolarmente a cuore è quello della casa - sottolinea la presidente del Consiglio -. Purtroppo, oggi il problema dell’accesso alla casa riguarda una quantità sempre maggiore di cittadini. Tantissimi italiani - giovani coppie, studenti, lavoratori fuori sede, famiglie monoreddito, persone con disabilità, e molti altri -, cioè gente che lavora, si impegna e paga le tasse, si trova in una zona grigia: è - passatemi il termine -, troppo 'benestante' per accedere alle graduatorie delle case popolari, ed è troppo 'povera' per far fronte alle richieste, sempre più alte, del mercato immobiliare".

"Ecco - prosegue Meloni -, io penso che uno Stato giusto non debba lasciare queste persone nel limbo, e debba porsi il problema di come aiutarle a camminare da sole. Ed è quello che intendiamo fare. Anche in vista della ricorrenza del 1° maggio, il Consiglio dei ministri approverà, finalmente, i provvedimenti necessari alla realizzazione, in Italia, di quel vasto piano casa a cui stiamo lavorando da tempo. Un piano robusto, imponente, strutturale. Che ha come obiettivo quello di rendere disponibili, tra alloggi popolari e alloggi a prezzi calmierati, oltre 100mila case nei prossimi 10 anni".