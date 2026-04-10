Vertice Tajani-Marina Berlusconi, le indiscrezioni: che nome spunta

Una cosa è certa: lunedì Antonio Tajani si recherà a Beirut in missione da ministro degli Esteri «per la stabilità del Paese. Ma prima della polveriera libanese, il leader di Forza Italia dovrà affrontare oggi a Milano il pranzo con Marina e Pier Silvio Berlusconi. Un incontro per discutere del partito come ne avvengono tanti tra i figli del Cavaliere e il segretario degli azzurri, se non fosse che stavolta sul tavolo verrà servito il nome del nuovo capogruppo alla Camera. Rumors parlano di Enrico Costa nel caso in cui Paolo Barelli, attuale guida di Fi a Montecitorio, dovesse essere sacrificato in ragione del rinnovamento. Dieci giorni fa Tajani non aveva escluso un suo addio nel caso in cui da Milano gli avessero fatto saltare il fedelissimo Paolo. Poi le voci di dimissioni da leader sono rientrate, ma oggi è il gran giorno delle trattative e con il vicepremier ci sarà anche Gianni Letta nel ruolo di saggio mediatore ed «eminenza azzurrina» a tentare di trovare una soluzione che non scontenti nessuno. Un cambio rumoroso nella truppa dei forzisti è già avvenuto al Senato, con il passaggio del testimone da Maurizio Gasparri a Stefania Craxi, al termine di una rocambolesca raccolta firme. Il vertice odierno potrebbe determinare un nuovo cambiamento negli assetti azzurri, tanto più che oltre al nodo del capogruppo a Montecitorio è scoppiata la grana dei congressi regionali. Ma andiamo con ordine.

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A differenza dell’ultima volta, oggi a Milano non ci sarà solo Marina ad accogliere Tajani, ma anche il fratello Pier Silvio, a testimonianza di come i due fratelli si muovano in perfetto accordo per il bene del partito fondato dal padre. I due lavorano all’unisono in qualità di imprenditori e cittadini, più che di aspiranti politici. Tradotto: non c’è alcuna notizia di possibili discese in campo alle prossime Politiche né da parte del numero uno di Mediaset né per quanto riguarda la sorella, presidente Mondadori. Ciò non toglie però che i due siano particolarmente attenti alla politica e in particolare alla creatura fondata dall’illustre genitore di cui conoscono anche i costi di gestione. Dunque, pur dichiarandosi sempre soddisfatti del lavoro di Tajani, che ha saputo anche aumentare i consensi di Fi, non è un mistero che ci sia la volontà da parte dei Berlusconi di innovare ancora di più e di fare qualche aggiustamento. Sarà Enrico Costa a prendere il posto di Barelli? In Transatlantico qualcuno fa notare che così i due capigruppo delle Camere sarebbero entrambi “figli di” (Enrico è figlio di Raffaele Costa, segretario del Partito Liberale, inoltre aveva lasciato Berlusconi prima per Alfano poi per Calenda). E poi bisogna dare un giusto risarcimento a Barelli, il quale potrebbe rientrare nel giro delle poltrone vacanti al governo se non fosse che è presidente della Federazione Italiana Nuoto, ruolo che dovrebbe lasciare se diventasse sottosegretario.

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