Stefania Craxi traccia la via: Marina, la guerra e il futuro di Forza Italia

«Marina Berlusconi? Sì, mi ha telefonato per farmi i complimenti».

Radio-Parlamento racconta che la presidente di Fininvest e Mondadori sarebbe il grande sponsor della sua nomina...

«Leggo anche io sui giornali queste ricostruzioni. Sono completamente fantasiose. A Marina mi legano lo stesso affetto e la stessa stima che univano i nostri padri e sarà sempre così. Ma lei è molto rispettosa della vita del partito. Dietro questo avvicendamento non c’è la sua manina. So però che è contenta che la scelta sia caduta su di me».

E lei, è contenta?

«Mi addolora lasciare la presidenza della Commissione Esteri e Difesa, soprattutto in questo momento, ma questo passaggio era nell’aria da mesi e sono pronta».

Il referendum l’ha accelerato?

«Al contrario, lo ha rallentato, perché non volevamo cambiare le cose prima del voto».

Sarà Stefania Craxi a guidare il gruppo di Forza Italia a Palazzo Madama in questo ultimo scampolo di legislatura. La sua nomina è avvenuta per acclamazione, subito dopo le dimissioni di Maurizio Gasparri, il predecessore. «Ho ricevuto una telefonata da Antonio Tajani da Parigi. Mi ha chiesto di raggiungere i miei colleghi di Forza Italia, che erano riuniti», racconta la senatrice. «Lì è avvenuto tutto, in piena trasparenza e spirito di collaborazione. Sotto l’egida del nostro segretario, che ha gestito il passaggio in prima persona».