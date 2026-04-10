Otto e mezzo, De Benedetti demolisce Pd e M5s: "Di insalate non me ne intendo"

Le guerre di Trump e Netanyahu e le reazioni di Meloni e del governo italiano, alle prese con una ricostruzione post-fallimento al referendum. Di questo si è dibattuto nell’ultima puntata di Otto e Mezzo, il talk di approfondimento politico e sociale di La7, condotto da Lilli Gruber a seguire del telegiornale serale di Enrico Mentana. Tra gli ospiti, in collegamento da Dogliani, c’è anche l’imprenditore Carlo De Benedetti, che ha dato un giudizio sì lusinghiero su Elly Schlein, meno sul campo largo e le primarie.

Queste le parole di De Benedetti: “Il Partito Democratico è un partito un po' schizofrenico che non riesce a stare insieme, ma non con altri, bensì con sé stesso. Io trovo che la Schlein ha fatto un eccellente lavoro nel ricostruire il Partito Democratico, lo ha preso che era a pezzi e lo ha portato al 22%. Mi è piaciuto molto il suo intervento alla Camera, è stato un intervento da capo dell'opposizione”.

La Schlein, con una frase ad effetto, aveva attaccato la Meloni sul referendum: “Lei ci sfida, ma le dò una notizia: l’avete già persa quella sfida, perché avete sfidato la Costituzione e il popolo sovrano vi ha battuto nelle urne”.





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La conduttrice, allora, gli chiede quale sia il passo successivo: “Lei è favorevole alle primarie all'interno del centrosinistra?”. E qui De Benedetti piazza la battuta: “No, guardi io di insalate non me ne intendo”. Sorridendo, la Gruber chiede: “Perché dice così? Sarebbe un miscuglio?”. De Benedetti spiega: “Chi mangia la carota, chi il pomodoro, dalle primarie si esce più divisi e astiosi di prima”.

La domanda della conduttrice, allora, diventa legittima: “Come si sceglie il leader allora?”. De Benedetti è spiazzante: “Lo sceglierà Mattarella”. La Gruber brancola: “In che senso?”. De Benedetti allora chiude così: “Nel senso che affiderà l'incarico in proporzione alla difficoltà della situazione economica in cui ci troviamo alla persona che gli ispira più fiducia nell'interesse del Paese o se vogliamo dirla come fa la Meloni, della Nazione”.