Aurelio De Laurentiis sbotta dopo la domanda su Allegri: "Non scassa' 'o...

“A oggi il Napoli non ha ancora un allenatore, colpa di regole stantie”. La scena è quella elegante di Palazzo Petrucci, con Napoli che fa da cornice alla presentazione dei ritiri estivi tra Dimaro e Castel di Sangro. Aurelio De Laurentiis prende la parola e il tono è subito quello di chi non ha intenzione di girarci intorno. Quando gli viene chiesto dell’atteso nuovo tecnico, la risposta è secca, quasi infastidita: "È inutile che continui a scassa' ‘o pasticciotto, non abbiamo ancora un allenatore e nemmeno potremmo annunciarlo".
Poi rincara, spiegando il vincolo normativo che blocca ogni ufficialità: "Conoscete le regole federali — aggiunge — Posso presentare l'allenatore quando i regolamenti me lo concedono. Le regole diventano stantie come quando la cioccolata d'estate fa quella robetta bianca. Quando sarà possibile annunciare l’allenatore, lo annunceremo. Ad oggi non lo abbiamo e anche se lo avessimo, non potremmo nemmeno presentarlo”.
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Il discorso si allarga anche alla gestione dello spogliatoio e alle ultime tensioni interne. Senza fare nomi diretti ma con riferimenti chiari, De Laurentiis non arretra: "Hanno fatto delle affermazioni che possono essere accettabili o contestabili, dipende dai punti di vista. Vedremo quando ci metteremo tutti a lavorare cosa succederà. Vedremo cosa ne penserà l'allenatore nuovo. Poi se dovranno andare via, andranno via. Qual è il problema? È pieno di calciatori nel mondo”.
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Infine, la linea sul progetto tecnico e sull’identikit del futuro allenatore viene tracciata con decisione: "Lo scudetto non esclude un grande cammino in Champions — conclude — Ho vinto il tricolore anche con un allenatore che in Italia non aveva vinto nulla, lo aveva vinto in Russia (riferimento a Luciano Spalletti, ndr). State tranquilli fin tanto che vedrete la mia faccia presente”. Insomma, il Napoli riparte, ma secondo le regole del suo presidente.