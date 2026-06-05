Aurelio De Laurentiis sbotta dopo la domanda su Allegri: "Non scassa' 'o...

“A oggi il Napoli non ha ancora un allenatore, colpa di regole stantie”. La scena è quella elegante di Palazzo Petrucci, con Napoli che fa da cornice alla presentazione dei ritiri estivi tra Dimaro e Castel di Sangro. Aurelio De Laurentiis prende la parola e il tono è subito quello di chi non ha intenzione di girarci intorno. Quando gli viene chiesto dell’atteso nuovo tecnico, la risposta è secca, quasi infastidita: "È inutile che continui a scassa' ‘o pasticciotto, non abbiamo ancora un allenatore e nemmeno potremmo annunciarlo".

Poi rincara, spiegando il vincolo normativo che blocca ogni ufficialità: "Conoscete le regole federali — aggiunge — Posso presentare l'allenatore quando i regolamenti me lo concedono. Le regole diventano stantie come quando la cioccolata d'estate fa quella robetta bianca. Quando sarà possibile annunciare l’allenatore, lo annunceremo. Ad oggi non lo abbiamo e anche se lo avessimo, non potremmo nemmeno presentarlo”.