Giuseppe Conte, FdI: "Audizione in Commissione Covid? Ridicolo quel che dice in tv"

Fratelli d'Italia inchioda Giuseppe Conte. Al centro gli affari sospetti intorno alle mascherine durante il Covid. Un caso riemerso con prepotenza dopo l’audizione dell’imprenditore Dario Bianchi. Quest'ultimo ha spiegato che un avvocato, ora ex socio del leader del Movimento 5 Stelle, avrebbe spiegato a Bianchi che i futuri contratti di approvvigionamento del materiale sanitario erano subordinati a un accordo di consulenza da stipulare con lui, riconoscendogli il dieci per cento delle somme fatturate. Da qui l'ira di FdI: "Giuseppe Conte continua a prendere in giro gli italiani. È ridicolo che vada a raccontare nelle trasmissioni tv di essere disponibile a farsi audire dalla Commissione Covid, smentendo come nulla fosse tre anni di lavori della commissione stessa in cui non ha mai collaborato".
E ancora, attraverso una nota, Galeazzo Bignami: "Ricordo che Conte è componente della commissione, dalla quale latita puntualmente durante i lavori incessanti che stiamo portando avanti, questo dimostra che utilizza la sua funzione al solo fine di evitare di essere audito e raccontare agli italiani dello sperpero di denaro pubblico avvenuto quando era presidente del Consiglio. Ora la domanda è: quali altre bugie ha detto Giuseppi?".
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A far eco al capogruppo dei deputati di Fratelli d'Italia, ci pensa la deputata Alice Buonguerrieri: "Giuseppe Conte si conferma un demagogo bugiardo. Ieri sera, nel suo intervento in diretta alla trasmissione ‘Fuori dal Coro’, si è esibito in un esercizio di squallida menzogna da propinare ai telespettatori dando dimostrazione di come, anche in questo caso, esistano più 'Giuseppi': uno che dichiara ai telespettatori che è pronto a farsi audire, l'altro che dichiara in commissione Covid che non intende dimettersi da commissario, condizione necessaria per farsi audire. Conte sa perfettamente che l'audizione in commissione dipende soltanto dalla sua volontà. Sono passati due anni dall’inizio dei lavori della commissione Covid, se davvero ha il desiderio di rendere conto agli italiani della gestione della pandemia, si dimetta subito e si faccia audire, come Fratelli d'Italia lo invita a fare da sempre. Soltanto ora che, grazie all’impegno di Fratelli d’Italia e del centrodestra, è messo con le spalle al muro, ritiene di dover chiamare in diretta una trasmissione tv per affermare il contrario di quanto ha dimostrato finora. Ciò è vergognoso. Conte smetta di mentire e di scappare, racconti agli italiani tutto ciò che hanno il diritto di conoscere sulla stagione pandemica, sugli scandali senza precedenti nella storia della Repubblica italiana".
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Accuse etichettate dal Movimento 5 Stelle come "fango". Fratelli d'Italia sta sfornando comunicati fotocopia per ripetere ossessivamente la stessa bugia. Ma una bugia ripetuta più volte sempre tale rimane. I fatti, però, restano. Giuseppe Conte intervenne personalmente in commissione già a ottobre 2024 dichiarando la piena disponibilità a contribuire ai lavori. È agli atti, e ieri non ha fatto altro che ribadirlo. Il resto è bassa propaganda", sono state le parole del deputato Alfonso Colucci.