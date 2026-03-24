Giorgia Meloni chiede le dimissioni di Santanché: "Faccia la stessa scelta di Bartolozzi e Delmastro"

Dopo il referendum grandi manovre nel governo. Nel pomeriggio, come è noto, hanno rassegnato le dimissioni la capa di gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi e il sottosegretario di via Arenula, Andrea Delmastro. La prima ha deciso di lasciare dopo le polemiche per il suo attacco frontale ai magistrati definendo una parte della magistratura come un "plotone d'esecuzione", Delmastro invece ha lasciato per opportunità politica dopo le polemiche legate al caso Caroccia. A pesare sulla scelta dell'esponente di Fratelli d'Italia è stata la vicenda ruota intorno alla società “Le 5 Forchette Srl”, costituita nel dicembre 2024 a Biella, di cui Delmastro deteneva il 25% delle quote. Socio di maggioranza e amministratore unico era Miriam Caroccia, all’epoca diciottenne, figlia di Mauro Caroccia. Quest’ultimo è condannato in via definitiva a 4 anni di reclusione per intestazione fittizia di beni, con legami accertati al clan camorristico romano di Michele Senese (“o’ Pazz”), per il quale fungeva da prestanome nel riciclaggio attraverso attività di ristorazione.

Delmastro si è difeso sostenendo di non conoscere i legami familiari e di essere uscito immediatamente dalla società non appena appresa la posizione del padre di Miriam. Le quote erano state cedute da Delmastro, ma nulla il sottosegretario aveva comunicato al ministero della Giustizia e al Parlamento.

Ma in serata è stato palazzo Chigi a far sentire la propria voce con una nota che apre un altro fronte, quello con la ministra del Turismo, Daniela Santanchè: "Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, esprime apprezzamento per la scelta del Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e del Capo di Gabinetto Giusi Bartolozzi di rimettere gli incarichi finora ricoperti e li ringrazia per il lavoro svolto con dedizione. Auspica che, sulla medesima linea di sensibilità istituzionale, analoga scelta sia condivisa dal Ministro del Turismo Daniela Santanchè", si legge nella nota.

Una presa di posizione chiara, quella della premier che di fatto vuole mettere a punto alcuni tasselli del governo soprattutto per lanciare l'azione dell'esecutivo in questo ultimo scorcio di legislatura che porta alle elezioni politiche del 2027. Vedremo cosa deciderà di fare Daniela Santanchè, ma la nota di palazzo Chigi pesa come un macigno.