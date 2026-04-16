Chieti, il video del candidato sindaco Pd su PornHub: "Ho sete e va sbattuto"

"Sei di Chieti e so cosa stai per fare...ma vuoi fare qualcosa di davvero eccitante e trasgressivo?". Il nuovo metodo del Partito democratico per tentare di racimolare qualche voto contro la destra di Giorgia Meloni? Fare campagna elettorale su Pornhub. E non solo. Si tratta della clamorosa iniziativa di Paride Paci, il candidato sindaco del Pd per le prossime elezioni amministrative a Chieti. "Clicca qui sotto, non così sotto - scherza il 30enne nello spot elettorale in onda sul sito per adulti -, qui sotto e scopri cosa ho in mente per Chieti. Vieni con me dalla parte giusta della storia". Subito dopo si sottopone a una scenetta che lo vede sorseggiare una bottiglia di succo - l'allusione sessuale è evidente - per buttarla in caciara: "Ho sete e va sbattuto".

L'obiettivo è evidente. Il candidato del Pd vuole arrivare ai più giovani, servendosi anche di app di incontri come Tindere e Hinge. "A fianco di una narrazione seria, concreta, più formale del lavoro svolto in queste settimane - ha spiegato -, ho sempre cercato anche una narrazione più scherzosa, dissacrante, una narrazione che tenda a non prendermi sul serio". Per Paci, quindi, la campagna sulle piattaforme per adulti e sulle app di dating non sostituisce il lavoro politico tradizionale, ma lo affianca. "Abbiamo fatto un grande lavoro offline e online di ascolto, di dialogo, di caffè, di incontri - ha aggiunto il candidato del Pd -. L'obiettivo di chi fa politica è avere delle idee ben chiare e trasformare quelle idee in progetti concreti, e l'obiettivo di chi fa campagna elettorale è far arrivare quelle idee e quei progetti a più persone possibili". Insomma, i candidati Pd pronti a tutto: anche a fare campagna sui siti a luci rosse...