Una scia di veleni nel Pd dopo l'addio di Picierno

L’addio di Pina Picierno al Pd lascia una scia di veleni. Del resto, c’era da aspettarselo. Chi lascia è una donna che ha sempre detto quello che doveva dire con forza e in modo diretto, senza calcoli di prudenza. E poi nel Pd, e lo confermano queste ultime 48 ore, Picierno era ormai mal tollerata. Per le sue posizioni distanti dalla linea ufficiale su Ucraina, Difesa Europea, Israele. Ma anche per il modo diretto, poco diplomatico, con cui le ha sempre difese. Difficile, quindi, che la separazione potesse essere tranquilla. E così è andata. Ieri Picierno, sui social, rispondendo a Daniele Viotti, ex parlamentare europeo democratico che le ha espresso «solidarietà» per gli «attacchi volgari, allusivi, sessisti e spesso codardi» ricevuti dopo l’annuncio della sua decisione, ha risposto definendo «pietose» e «imbarazzanti» le reazioni di «buona parte» del Pd al suo addio.

«Vorrei dirti con la stessa amicizia», sono le parole di Picierno, «che buona parte delle reazioni pietose che sono arrivate, anche da alcuni dirigenti del Pd - ho letto una Braga onestamente imbarazzante - sono solo la conferma che non c’è proprio più nulla da salvare». Secondo Picierno, «il Pd è ridotto alla ostentazione della sua nuova identità, quella di un partito massimalista, dove le differenze non sono più ricchezza ma casematte da cui escludere gli altri per essere certi della propria presunta superiorità morale. Quanto al resto», ha concluso, «mi troverai come sempre in ogni battaglia in difesa della libertà e sarà come sempre bello abbracciarti e condividere un pezzo del cammino».