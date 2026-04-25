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25 aprile, colpi di pistola ad aria compressa nella folla: choc a Roma, due feriti

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sabato 25 aprile 2026
25 aprile, colpi di pistola ad aria compressa nella folla: choc a Roma, due feriti

1' di lettura

Colpi di pistola ad aria compressa al corteo del 25 aprile al parco Schuster a Roma. "Attenzione, hanno sparato a due nostri compagni con una pistola ad aria compressa. Sono tutte e due in ambulanza e non sono gravi. Un gesto gravissimo che noi stiamo denunciando alle autorità”, è stato annunciato dal palco montato al parco, dove confluiva il corteo. A sparare sarebbero stati due ragazzi arrivati in moto con il volto coperto da un casco integrale e mimetica chiara. Uno dei due avrebbe estratto una pistola ad aria compressa sparando contro i manifestanti, per poi scappare.

I feriti sarebbero una coppia, moglie e marito: lui sarebbe stato colpito alla mano e alla faccia, lei alla spalla. Per fortuna non sono in pericolo di vita. “Dobbiamo dare sostegno ai nostri compagni che stanno venendo medicati, ma vi posso assicurare che stanno bene – è stato detto dal palco – ma è una cosa di una gravità incredibile, perché siamo in una piazza bellissima accanto alla Basilica di San Paolo”. E ancora: "Adesso li hanno portati in commissariato. Non stavano facendo nulla di particolare. Avevano il fazzoletto dell'Anpi intorno al collo".

Saranno gli agenti del commissariato San Paolo a svolgere i primi accertamenti sulla vicenda, dopo la denuncia che sarà presentata dall'uomo e dalla donna oggetto del tiro a segno. Anche se la coppia è stata raggiunta da tre colpi, sarebbero stati diversi i proiettili esplosi in piazza. 

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