La sinistra coi migranti usa il modello Capalbio

A leggere il quotidiano Domani la piazza di Salvini a Milano era vuota per tre quarti, a leggere La Stampa invece era vuota a metà, a leggere il Corriere c’era folla ma non quanta la Lega se ne aspettava. Ma la di là del balletto delle cifre – che non tiene conto dei cortei degli antagonisti che magari avranno pure scoraggiato qualcuno a presenziare al comizio di Salvini – sui giornali antimeloniani e antigovernativi la tesi che va forte è quella secondo cui Meloni ha bisogno di un nuovo racconto, Salvini pure, il governo pure. E perché il racconto precedente non funziona più? Perché Trump è matto e perché Orban è crollato (com’era, peraltro, ampiamente prevedibile).

Che quello trumpiano e orbaniano fosse, in realtà, il loro racconto e non quello delle destre italiane è particolare di cui i commentatori non si curano. La questione delle questioni sul tappeto resta sempre la stessa: la risposta da dare all’immigrazione irregolare. È su questo tema (molto reale, molto vero, altro che “racconto”) che si gioca la partita politica. Un tema che incrocia quello della sicurezza e che a ben guardare finisce col mettere a nudo le ipocrisie di una sinistra prigioniera di tic ideologici che non riesce a superare. Sevi riuscisse, comprenderebbe facilmente che FdI e Lega non hanno investito sulla persona di Trump ma su ciò che c’era dietro la sua rielezione: più rigore contro l’immigrazione irregolare, controffensiva capillare contro il wokismo, reazione agli effetti economici della globalizzazione. L’investimento, dicono i commentatori “illuminati” ha fallito perché ha fallito il sovranismo. Errore: intanto va spiegato che alla base del sovranismo c’è e resiste l’idea di nazione, che è cosa diversa dalle degenerazioni del nazionalismo. Tra l’altro, come osserva giustamente Alessandro Campi nel suo studio “Autoritarismo, populismo, nazionalismo” (Rubbettino) lingua, costumi, storia, religione sono i fattori che hanno dato vita alla realtà empirica della nazione e che non sono cancellabili. Torniamo dunque al “racconto” nuovo di cui Salvini avrebbe bisogno e che anche Meloni faticherebbe a rintracciare. Il governo com’è noto ha individuato nel modello Albania un sistema per poter trasferire i migranti irregolari e introdurre espulsioni rapide con procedure accelerate di frontiera. Un sistema contestato a suon di sentenze dalla magistratura e ritenuto dalla sinistra una sorta di deportazione irrispettosa dei diritti umani.

Si è spesso sentito dire: facciamo i Cpr in Italia anziché portarli in Albania. Ma il punto è che quando si tratta di porre le basi per un nuovo Cpr la sessa sinistra leva gli scudi e dice no, non vicino a casa mia, non nel mio territorio. Prendiamo il caso del Cpr che dovrebbe sorgere ad Aulla, in Toscana. Il governatore della Regione Giani (Pd) si è affrettato a dire no, non si può, il governo penalizza i territori (ma come? La presenza di migranti penalizza un territorio? Non si sente un vago odore di razzismo?). «La Lunigiana – insiste Giani - è un territorio da valorizzare, da rilanciare sul piano turistico, culturale e sociale, non da mortificare con un Cpr». Altro che modello Albania, la sinistra adotta il modello Capalbio quando c’è da trattare la questione dei migranti clandestini. Restano umani con gli irregolari, certo, purché a chilometri e chilometri di distanza di sicurezza. Eppure, fanno notare i consiglieri regionali leghisti e di FdI, da Firenze ci sono state negli ultimi quattro mesi quasi 500 richieste di trasferimento di immigrati irregolari nei Cpr situati in altre regioni visto che la Toscana non dispone di questo tipo di strutture. Ricapitolando: in Albania non si può, creare nuovi Cpr in Italia non si può perché i governatori di sinistra si oppongono. Morale: vogliono che l’immigrazione irregolare resti senza risposta. Per poi dare la colpa al governo e scrivere editoriali patinati in cui si dice che Salvini e Meloni hanno bisogno di un nuovo “racconto”. Ma chi pensano di prendere in giro?