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Giuseppe Conte, "devo sottopormi a un intervento chirurgico": annullati gli incontri

lunedì 27 aprile 2026
Giuseppe Conte

Giuseppe Conte

2' di lettura

Giuseppe Conte si ferma per un po'. Ad annunciarlo lo stesso leader del Movimento 5 Stelle. "Avevo in programma tanti appuntamenti in tutta Italia nei prossimi giorni, ben felice di incontrarvi e di poter scambiare con voi tante idee. Mi dispiace molto ma purtroppo dovrò annullare gli incontri più imminenti perché devo sottopormi a un intervento chirurgico. Per qualche giorno non potremo aggiornarci, ma vi assicuro che non vedo l'ora di riprendere al più presto le attività, con rinnovata passione. Intanto prosegue senza sosta il lavoro che stiamo portando avanti per scrivere insieme il programma per cambiare il Paese e preparare i '100 spazi aperti per la democrazia' di maggio, in cui ognuno potrà dare il proprio contributo. A presto!", è il messaggio sui social. 

Poco prima l'ex presidente del Consiglio è tornato a parlare del cosiddetto campo largo, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa. Ai microfoni di 24 Mattino su Radio 24, Conte ha tuonato: "Il Partito Democratico ne ha parlato per tanti mesi e mi hanno e ci hanno invitato a condividere la possibilità delle primarie. È nel loro dna. Adesso leggere, ma sono, insomma, ricostruzioni giornalistiche, che non sarebbero d'accordo. Mi meraviglierebbe, obiettivamente".

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E ancora: "Le primarie semplicemente le ho lanciate quando ho visto il voto referendario, ho visto tantissimi cittadini che erano nell'astensione, tantissimi giovani che sono tornati a votare. E allora ho detto: 'beh, facciamo le primarie, è il modo migliore per premiare, per valorizzare la partecipazione'. Cerchiamo di trovare però - dopo un progetto condiviso – questo sì, l'ho sempre detto, un programma condiviso – un criterio efficace che potrebbe essere quello delle primarie per individuare il competitor di Meloni". 

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