Otto e Mezzo, Paolo Mieli: "Attenta Meloni, Donald Trump è come l'eroina"

Donald Trump come una pesante droga. Questo è il paragone portato da Paolo Mieli a Otto e mezzo, il programma di approfondimento politico di La7 condotto da Lilli Gruber. Secondo l'editorialista del Corriere della Sera, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dovrebbe evitare di rispondere alle domande sul tycoon perché altrimenti non si riesce a chiudere definitivamente la polemica a distanza tra i due. Come con l'eroina, della quale non si riesce a farne a meno.

"È possibile tornare alla normalità se lei non accetta più questo tipo di domande - ha spiegato Paolo Mieli ai telespettatori di La7 -. Fossi in lei, quando uno mi dice la parola 'Trump' io rispondo: 'per favore, passiamo alla domanda successiva', perché senno ci si ricasca. Guarda, Trump è come l'eroina. Se tu stai al gioco, lui ne avrà detta un'altra più grossa... allora dici: 'non voglio rispondere, però devo dire che qui i rapporti devono essere normali...'. Secondo me, rispondendo alla tua domanda, no, non è possibile. Perché o scarti o ti prendi il metadone e non prendi mai più una dose di eroina oppure se tu la prendi anche solo un pochettino allora tutta l'estate la passiamo a parlare di Trump".