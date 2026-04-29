"Nordio nel ranch di Cipriani". Ranucci infanga, il ministro chiama in diretta e lo stende

Nel corso della puntata di È sempre Cartabianca, andata in onda martedì 28 aprile su Rete4 e condotta da Bianca Berlinguer, il giornalista Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, è intervenuto in studio riferendo una presunta informazione ricevuta da una fonte riguardo al ministro della Giustizia Carlo Nordio.
"Una nostra fonte avrebbe visto il ministro Nordio nel ranch di Cipriani a marzo. Se fosse vero, è una notizia. Stiamo verificando", ha dichiarato Ranucci.La conduttrice ha poi ricostruito il contesto della vicenda, collegando l’indiscrezione alla recente inchiesta pubblicata da "Il Fatto Quotidiano" sulla pratica per la richiesta di grazia concessa a Nicole Minetti: "Quindi Nordio, ministro della giustizia, mentre seguiva questa pratica da dare al Quirinale per chiedere la grazia per Nicole Minetti, sarebbe andato in quel ranch dove la Minetti viveva con Giuseppe Cipriani, che è il figlio di Cipriani dell’Harry’s bar, collegato a Epstein perché erano soci, e avrebbe incontrato direttamente queste due persone".
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A quel punto è intervenuto in diretta telefonica il ministro Carlo Nordio, che ha smentito la ricostruzione."I primi di marzo di quest’anno ero impegnato in campagna elettorale per il referendum", ha spiegato Nordio.Il ministro ha inoltre precisato che un suo viaggio in Uruguay, Paese in cui Cipriani e Minetti risiedono, risale a uno o due anni fa e si è trattato di una breve missione ufficiale per accordi governativi tra Italia, Uruguay e Argentina."Sono stato in Uruguay e in Argentina per una breve missione ufficiale per accordi governativi, non ricordo se l’anno scorso o due anni fa. Ma escludo in via assoluta di avere mai incontrato questi signori o di essere mai entrato nei loro ranch, case o abitazioni. Non so da dove escano queste follie inventate di sana pianta", ha affermato Nordio.