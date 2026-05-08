Giuseppe Conte, il dramma: "Mio figlio si è ammalato, è rimasto a letto quasi 2 anni"

Nel dialogo con Luca Casadei, Conte ricostruisce il percorso che lo ha portato alla guida del Paese. Sulla nascita del governo Conte afferma: "Il governo con la Lega non è stato un governo di elezione, di scelta, è stato un governo di necessità". Racconta poi il momento dell’incarico: "A un certo punto iniziano a dialogare: “chi sarà il Presidente del Consiglio?” e si crea uno stallo completo… ricevo una telefonata. Mi chiama Di Maio e mi dice: “la situazione è molto complicata, vieni a fare un colloquio con Salvini ”".

Giuseppe Conte a Il Cavallo e La Torre parla di una vicenda molto intima e personale. Finora inedita. "Ho governat...

Poi però parla dell’impatto di quell'esperienza sull'equilibrio familiare: "Olivia ha un’intuizione, percepisce che la nostra vita cambierà e non è affatto felice di questo". Riguardo alle tensioni politiche aggiunge: "Mi rendevo conto che era sempre più difficile, che stavano prevalendo gli egoismi di partito… a un certo punto ho detto: dovete decidere se andiamo avanti con rispetto dei ruoli o ci fermiamo qui".Ampio spazio è dedicato alla pandemia. Conte ricorda: "Quando vedi che iniziano a morire persone e non hai un conforto scientifico, ti prende un senso d’angoscia terribile".

E rivela: "Ho avuto momenti di commozione durante il Covid, che per fortuna sono riuscito a tenere per me per non mostrarli all’opinione pubblica" .Tra i passaggi più personali emerge la malattia del figlio: "Nel periodo del Covid si è ammalato. È rimasto a letto per quasi 2 anni… questa è stata un’angoscia terribile". Infine, l’ex premier cita le storie dei cittadini: "Una mamma mi scrisse che per la prima volta aveva dato la bistecca ai figli… sono storie che ti fanno capire quanto la politica possa incidere nella vita delle persone".