Sondaggio Yoodata, Giuseppe Conte in testa: ecco perché Silvia Salis inguaia Schlein

" L'eventuale presenza di Silvia Salis nelle primarie allargate del centrosinistra, secondo le valutazioni demoscopiche di Yoodata, potrebbe sottrarre a Elly Schlein una quota decisiva di voto Pd, rendendo più probabile la vittoria di Giuseppe Conte", ha spiegato Alessandro Amadori, psicologo, docente di Comunicazione politica all'Università Cattolica di Milano e direttore scientifico di Yoodata. "Le rilevazioni più recenti- ha sottolineato - mostrano che il bacino potenziale di Salis coincide in larga parte con quello della segretaria Pd, soprattutto tra elettori urbani, progressisti e sensibili ai temi civili".

I primi scenari di ipotetiche primarie del centrosinistra danno Giuseppe Conte in testa. Si tratta dell'ennesima doccia gelata per Elly Schlein , attuale segretaria del Partito democratico. In quest'ottica, lo sgambetto alla segretaria del nazareno arriverebbe direttamente da Silvia Salis , sindaca di Genova e astro nascente del campo largo. Questa è l'analisi redatta nell'ultimo sondaggio realizzato da Yoodata.

"Chi mi ha dato della put... sui social alla fine pagherà. In questi giorni abbiamo definito il risarcimento...

In uno scenario senza Salis, il quadro cambia. "Schlein e Conte risultano sostanzialmente appaiati, con un vantaggio limitato per l'una o per l'altro a seconda dell'affluenza. Ma con Salis in campo, il voto democratico si frammenterebbe, e la segretaria perderebbe tra i 6 e gli 8 punti percentuali, mentre Conte rimarrebbe stabile grazie alla maggiore compattezza del voto M5S su di lui".

Stando alle rilevazioni, Giuseppe Conte conquisterebbe tra il 38% e il 42% degli elettori del campo largo. Dal canto suo, Elly Schlein scenderebbe al 28-30%. E Silvia Salis? La sindaca di Genova è quotata tra il 12% e il 15%. "Questo spostamento renderebbe quasi impossibile per Schlein competere alla pari, mentre Conte si avvantaggerebbe di un campo avversario diviso", ha concluso Amadori.