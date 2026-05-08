Supermedia, numeri mai visti prima: chi vincerebbe se si votasse oggi

Secondo le ultime rilevazioni, Fratelli d’Italia si attesta poco sotto il 28%, la Lega è al 6,6%, mentre il Movimento 5 Stelle raggiunge il 13,2% e Alleanza Verdi e Sinistra si posiziona intorno al 6%. Nel complesso, la coalizione di centrodestra vale circa il 43-44%, mentre il campo largo (Pd + M5S + AVS) arriva al 45,8%.L’analisi di Youtrend mette però in luce un aspetto più rilevante: la compatibilità degli elettori all’interno delle due coalizioni.

Quando nei sondaggi si chiede solo l’intenzione di voto per singolo partito, il campo largo ottiene il 45,5%. Ma quando viene esplicitato che il partito votato farà parte di una coalizione, questa perde circa 1,5 punti, scendendo al 44%. Gli elettori progressisti mostrano infatti una minore coesione. Al contrario, gli elettori di centrodestra risultano molto più compatibili e abituati a votare come coalizione, senza particolari resistenze. Questo maggiore grado di convergenza permette al centrodestra di risultare competitivo o addirittura in vantaggio in diversi scenari. L’analisi sottolinea inoltre forti differenze interne al campo largo: gli elettori del M5S sono i più “riluttanti”.