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Sondaggio Ghisleri, una settimana di cali e crolli: Pd, cifre punitive

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giovedì 7 maggio 2026
Sondaggio Ghisleri, una settimana di cali e crolli: Pd, cifre punitive

2' di lettura

Come ogni mercoledì, ecco l'appuntamento con il sondaggio realizzato da Alessandra Ghisleri per RealPolitik, il programma di approfondimento politico di Rete 4 condotto da Tommaso Labate. Stando alle ultime rilevazioni, Fratelli d'Italia resta il partito più apprezzato dagli elettori italiani. La formazione politica guidata da Giorgia Meloni cala dello 0,2% e si attesta così al 28%. Restando dalle parti della maggioranza di governo, troviamo Forza Italia in calo dello 0,2%. Antonio Tajani si piazza così all'8,5%. Stesso discorso per la Lega di Matteo Salvini. Il Carroccio perde lo 0,5% e registra quindi l'8%.

Spostandoci dalle parti del campo largo, troviamo sempre in testa il Partito democratico. Ma Elly Schlein deve fare i conti con una brutta notizia. La segretaria dem perde infatti lo 0,7% e scende così al 22,4%. Bene, invece, il Movimento Cinque Stelle. Giuseppe Conte sale di mezzo punto percentuale e si attesta così al 12,3%. Scende anche Alleanza Verdi e Sinistra: dello 0,2%. Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli si attestano così al 6,6%.

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Per quanto riguardo tutti quei partiti considerati "minori", in testa troviamo sempre Futuro Nazionale. La formazione politica di Roberto Vannacci conquista lo 0,2% e si piazza così al 3,5%. Subito sotto c'è Azione di Carlo Calenda (+0,1%) al 3,2%, Italia Viva di Matteo Renzi (-0,1%) al 2,5%, Più Europa stabile all'1,5% e Noi Moderati (+0,5%) allo 0,8%.

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