Delicato intervento chirurgico per Conte: quando torna

Giuseppe Conte torna in pista. L’ex premier, e leader del M5S, aveva dovuto sospendere i suoi impegni politici a causa di un delicato intervento chirurgico cui si è sottoposto martedì 28 aprile. L’occasione per tornare sulla scena saranno i 105 gli eventi di Nova, la kermesse del Movimento 5 stelle dedicata alla costruzione del programma politico da sottoporre alla futura coalizione progressista. Iniziativa “aperta” in programma il 16 e 17 maggio prossimi, e che prevede la partecipazione di attivisti ma anche di cittadini esterni all’organizzazione e realtà della società civile. L’elenco completo è ora disponibile sui canali social della forza politica guidata da Conte.

Si tratterà, sottolinea il M5S nella pagina di lancio dell’evento diffuso su tutto il territorio nazionale, di «luoghi senza palchi, gerarchie o simboli di partito, ma solo partecipazione reale. Saranno punti di ascolto e confronto basati su un metodo di lavoro innovativo: l’open space technology. Un modello che ribaltale dinamiche classiche della partecipazione politica: i temi non vengono imposti, ma proposti dai partecipanti; il confronto è libero, aperto e auto -organizzato; ogni contributo ha lo stesso valore; le idee diventano proposte concrete. Ogni proposta entrerà in un percorso strutturato, fino ad arrivare a una fase deliberativa aperta e rappresentativa».